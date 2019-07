Cirugía electoral

Es de alto riego y si se disponen de recursos, deben ser contratados especialistas pues lo que se haga en el quirófano electoral implica intervenir en el cerebro y el corazón de un paciente grave como es el pueblo del Ecuador.

En los últimos 40 años de democracia, que están por cumplirse, se han experimentado diferentes métodos para la convocatoria y el escrutinio, así como para la asignación de escaños en las colectivas. Es una paradoja de la vida republicana que el voto siendo la expresión más pura y secreta de la voluntad de un pueblo produzca resultados sujetos a varias metodologías que dependen de otros: los jueces y tribunales electorales.



Circula un boletín elaborado por la Corporación de Estudios- Cardes y la opinión profesional de Luis Verdesoto, asesor del Instituto de la Democracia, que coinciden en estratégicos temas puntuales: eliminar la atrabiliaria disposición de crear distritos electorales en las tres más grandes provincias del país , así como favorecer la reconstitución de los partidos políticos verdaderos y no de movimientos caudillistas sujetos a una sola voz. Como complemento habrá que privilegiar a las mayorías sobre las minorías para evitar que estas se conviertan, un vez electas , en baratillo al mejor postor siempre que necesita uno o dos votos para aprobar una ley o votar por una decisión importantes.



En el caso de la propuesta de Verdesoto hay que añadir la sustitución del método D’Hondt por el de Western para la distribución de puestos en los organismos colegiados. Debe estudiarse como operó, en el 2009, el resultado que permitió al gobierno anterior conseguir una mayoría de legisladores.



El tiempo legal no alcanza para un cambio de la legislación, aunque una consulta de carácter refrendatorio siempre se podrá realizar; mientras tanto, es posible iniciar una gran campaña que identifique a la ciudadanía con consensos políticos –sobre los partidos y las mayorías– a fin de que en el 2021 los candidatos que asuman, puedan conducir un gobierno serio y estable; caso contrario, continuaremos con una transición interminable. Es necesario para el efecto, que cualquier proceso nazca desde el pueblo y no desde el poder, motivo por el cual el Acuerdo Nacional que el gobierno tramita, no rebasará los límites de la buena voluntad.



Contagiados por los éxitos de la SUB 20 –no de la otra- es necesario considerar que los cambios políticos son posibles solo con grandes jugadores; caso contrario, el candidato que triunfe podrá tener mayoría en la legislatura, pero sin una concertación previa, los grandes males del Ecuador continuarán invariables, impunes e inmunes.



El gobierno de Lenin Moreno tiene buen arranque en sus iniciativas, pero se queda a medio camino. Lleva a cuesta parte del pasado del que es difícil desprenderse y algunos de sus miembros han roto las balanzas por el peso de intereses que representan.