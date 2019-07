Burocratismo extremo

Más allá del altísimo costo de la enorme burocracia que creó el correísmo en sus fatídicos 10 años, Ecuador, con 48,5 puntos, es uno de los países de menor libertad económica. Ocupa el puesto 165 entre 180 países examinados. Detrás, en América Latina, están solo Bolivia, Cuba y Venezuela. En los primeros lugares están Hong Kong, con 90,2 puntos y Singapur con 88,8. Si Ecuador se mantiene como un país en que el estado de derecho, tamaño del gobierno, eficiencia regulatoria y apertura de mercados, reciben calificación tan pobre, no saldrá del subdesarrollo.

Los trámites burocráticos y el tamaño del Estado, ahogan las posibilidades de crecimiento. Lo que ocurre con la empresa pública de fármacos, Enfarma EP, es una muestra de esta realidad y del malgasto de recursos públicos. Esta empresa se creó en diciembre de 2009, como consecuencia de la torpeza del correísmo de creer que solo el Estado y lo estatal pueden resolver los problemas económicos. No hay información disponible sobre de todo lo que el Estado gastó en Enfarma, pero sí queda claro que no se obtuvo ningún beneficio para la ciudadanía, sino que sirvió para mantener una frondosa burocracia y ser fuente de coimas y sobreprecios.



El burocratismo y sus tentáculos permanecen en el actual Gobierno. En junio de 2016, se dispuso la extinción de la empresa pública de fármacos, pero tres años más tarde, en el Registro Oficial de 4 de julio de 2019 se publicó el “Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos para el Proceso de Liquidación”. Esta pieza, de antología, contiene 19 considerandos y 18 páginas. Incluye: misión empresarial, objetivos estratégicos, estructura organizacional, procesos gobernantes, procesos sustantivos y procesos adjetivos, entre otros. Contiene un organigrama de la empresa en liquidación, en el que hay un directorio, la liquidadora, asesorías, gerencia administrativa, gerencia del talento humano, jefatura financiera, jefatura administrativa, gerencia de asesoría jurídica, jefatura de patrocinio, jefatura de asesoría contractual, gerencia de terminaciones contractuales, jefatura de administración de sistemas, jefatura de seguimiento a procesos de Contraloría y jefatura tecnológica e informática. Cada jefatura y gerencia tiene su misión, descripción de funciones y responsabilidades. A la jefatura de talento humano le corresponde “administrar los procesos de selección de personal”. ¿En una empresa en liquidación?



Es grosero, que para liquidar una empresa que no tuvo ninguna operación real, sea menester una pesadísima estructura administrativa como la que se describe en líneas anteriores. Esta es una muestra más del desperdicio de recursos públicos y de que para eliminar los tentáculos burocráticos hace falta capacidad, conocimientos, pero, sobre todo, decisión de cortarlos de raíz.