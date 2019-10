Balance trágico

Llegó la paz, pero a un costo no solo de vidas humanas y víctimas de agresión (entre ellas 435 policías), sino también por perjuicios millonarios en actividades productivas.

Se destaca la paralización del transporte. En lo que se refiere a Quito, los conductores de buses y taxis han estado pidiendo al Municipio decidir el precio de pasajes. Un año tras otro, el Concejo encargado de esta labor, ha consumido el tiempo estudiando y estudiando.



Una vez encontraron el gran argumento: primero mejoren el servicio para analizar la solicitud. Al fin, las consecuencias las sufrimos con el paro, mientras el Concejo Municipal continuará estu…diando… la petición.



En lo cívico, la cuestión central era la defensa de la democracia y la condena al estilo dictatorial correísta del cual nos liberamos hace dos años. Se esperaba el pronunciamiento de nuestra Municipalidad, no precisamente en favor del Presidente ni de su Gobierno, sino por la Democracia. El silencio fue notorio nada menos que en la Capital de la República y centro político del civismo. La OEA se pronunció a favor de la democracia.



La libertad de expresión, fue víctima de varios atentados, uno de ellos contra DiarioEL COMERCIO; y, más grave, respecto a Teleamazonas. En lo personal, al periodista Fredy Paredes, evidentemente alguien trató de matarlo al propinarle una pedrada en la cabeza y agredirle inclusive en el suelo. La libertad de expresión no solo se redujo al incendio sino a la agresión por las turbas a 131 periodistas en todo el país, incluidos algunos de este Diario cuando cumplían su labor.



Algún poeta escribirá versos de lamento por la muerte de las flores que estaban listas para exportación. Tanto esperar, agonizaron y fallecieron.



Las redes sociales seguramente han disminuido credibilidad por sus mensajes erróneos que contribuyeron al sufrimiento de la población, inclusive cuando informaron que Quito está privado del servicio de agua.



Los indígenas, en una parte tienen razón: en la reunión de entendimiento en la Presidencia dejaron constancia que han estado intentando por dos o más años ser atendidos. Burócratas experimentados se amparaban en la maraña de leyes, reglamentos, instructivos y Acuerdos Ministeriales, para no decidir. El Acuerdo del “señor Ministro” para los burócratas vale más que toda legislación.



Los grandes valores que regularon la conducta de generaciones anteriores, están también en crisis: no hay respeto a la autoridad; cada quien desea hacer lo que le plazca; la explosión de la ira es muy fácil y la agresión está a flor de puños y de armas blancas y de fuego. Si alguien asegura que las manifestaciones fueron “pacíficas” y que no tuvieron el propósito de derrocar al Gobierno, estaría actuando bajo hipocresía y cinismo.