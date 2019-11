Autoridades nuevas

Es notorio el afán de servir a los pobres desde una posición de mando. Aunque lejana la época de las elecciones grandes, la actividad está presente y, en parte, con algunos que actúan con violencia; otros con robos, saqueos, incendios y vandalismo. Una vez presos arguyen que solo están utilizando el “derecho a la resistencia”.

Por decisión del Consejo Nacional Electoral, 47 grupos políticos quedaron fuera de participación. EL COMERCIO lo informó el 2 de noviembre de 2019, coincidente con el Día de los Fieles Difuntos. Estos 47 no habían alcanzado ni el 4% de votos en dos elecciones seguidas; tampoco, el 8% para alcaldes, concejales y otros. Uno que nos ha acompañado en los últimos años es el Partido “Adelante Ecuatoriano Adelante” del señor Alvaro Noboa. En la larga lista de eliminados hay entidades electorales como éstas: Movimiento Salud y Trabajo; Movimiento Emergente de Transparencia; Movimiento Vive; Movimiento de Integración Obras son Amores.



Tratando de salir del hoyo en que nos dejó el Presidente de la mesa servida, discuten varias leyes. Versados en Economía son invitados a la televisión. Debe ser auténtico lo que dicen, pues se trata de especialistas, mas no alcanzan a ser entendidos por el gran público. Al final del programa, un televidente pregunta a otro: ¿Entendiste? La respuesta es no. El otro admite haber entendido “algo, algo”. Los expositores podrían utilizar lenguaje menos erudito para hablar al pueblo que, de economía, solo entiende que el costo de vida y la desocupación han aumentado considerablemente. A veces ilustran sus exposiciones con porcentajes. Hubo alguno tan dedicado al cálculo que descuidó su propio hogar y la esposa le reprochó si ha calculado también el daño causado al matrimonio. La respuesta fue inmediata: claro que sí, el 66,6%.



Antaño se produjo en el Congreso una discusión sobre cuestiones económicas y se atribuyó la mala situación (cuándo no) a la oferta y la demanda. Un legislador exclamó: ¡Punto de orden, señor Presidente!; elevo a moción que deroguemos esta perjudicial ley. (¿?) Pero… casi.



El afán de “sacrificarse” por los pobres, puede cumplirse arribando a un cargo público bien remunerado y con mucho poder. Hoy mismo estamos advirtiendo la contradicción en cuanto al Órgano que, previo concurso, debe realizar los nombramientos: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) o la Asamblea Nacional. De allí surgen los cargos de dirección de los más altos organismos rectores de la justicia como el Consejo de la Judicatura, con fiscales, jueces y magistrados de las Cortes; y de la Economía con las diversas Superintendencias. De igual manera, a quienes eligen para Procurador del Estado, Defensor del Pueblo, Fiscal General, Contralor General del Estado, miembros del Consejo Nacional Electoral, etc.