Asfixia que desespera

La situación crítica que agobia al país, con monumentales déficits económicos estatal y privado, obliga al gobierno a tomar acciones inmediatas orientadas a disminuir la administración pública, incentivar el fortalecimiento de la empresa privada, atraer la inversión extranjera, fortalecer la nacional, acceder a fuentes de crédito más baratas para reestructurar la costosísima deuda que se mantiene con China y levantar el escenario que incluye al Ecuador entre los países con más riesgo en la región, lo que dificulta cualquier financiamiento.

Si bien se ha concluido con la vocinglería infamante y costosa de las sabatinas, con las francachelas de la casa presidencial, con las amenazas y diatribas, con los incontables gastos superfluos y si se ha frenado la rampante corrupción, debemos aceptar, con desilusión, que la crisis no ha sido enfrentada.



En forma opuesta a la trascendencia de un gobierno “para todos”, el frente económico ha presentado una Pro forma presupuestaria en la que se incumple con la obligación constitucional de incrementar el monto destinado anualmente a salud en el 0.5%, lo que significa un recorte de USD 194 millones, con merma de recursos para medicamentos, insumos, equipos y aumento del recorte de personal.



Si se añade a este hecho el desfinanciamiento del IESS, por la inconsulta ampliación de cobertura a los hijos de los afiliados menores de 18 años, sin la necesaria compensación económica y el devastador cercenamiento del aporte gubernamental del 40% a las pensiones, más la pretensión del proyecto del código de salud de la Asamblea Legislativa de financiar el Sistema Nacional de Salud con fondos del IESS, se da origen a una enrarecida nube tóxica que asfixia y destruye. Los hospitales del IESS y los del Ministerio de Salud, no se dan abasto para atender a los cada vez más numerosos enfermos y, como ha sucedido en muchos países, evolucionados socialmente, han complementado la atención con centros privados, sujetos a las normas y tarifarios establecidos por el Ministerio.



El Sistema, debe estar integrado por todas las instituciones sanitarias y financiado mediante un cruce de cuentas de las atenciones brindadas a los pacientes, indistintamente, sin importar su dependencia, en total complementación de la infraestructura.



La asfixia presupuestaria es asfixia de la salud y el no pago oportuno a los establecimientos externos, a pesar de su importante aporte económico y tecnológico, acrecienta el riesgo de quiebra de todo el Sistema.



Se debe eliminar esta ofensiva injustificada, pues la desintegración de la salud ocasiona el dolor irremediable de cientos y cientos de enfermos marginados por un gobierno que, en lugar de esforzarse por recuperar los miles de millones hurtados, se esmera en reducir más el históricamente deficitario presupuesto de la siempre preterida salud.