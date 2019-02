El mejor año de la banca

El 2018 fue un año de estancamiento económico para el Ecuador, pero no para la banca privada, que obtuvo las mayores utilidades desde que rige la dolarización, en el 2000.

Al cierre del año pasado las utilidades netas de la banca, es decir, aquellas que quedan luego de pagar impuestos y beneficios de ley, alcanzaron USD 553 millones, un 11% más que las obtenidas el año previo.



Se trata de la cifra más alta en casi dos décadas. Solo en los dos primeros años de dolarización la banca registró pérdidas. Pero a partir del 2002 comenzó un proceso de recuperación que no ha parado pese a los años de crisis como el 2009, cuando el precio del petróleo cayó temporalmente y redujo la demanda de crédito, que es la materia prima para generar utilidades.



En ese año los planes de inversión de las empresas se frenaron, pues preveían un enfriamiento de la economía nacional. Los ciudadanos, en cambio, se vieron obligados a reducir su consumo, debido a los mayores aranceles que el Gobierno aplicó a los productos importados, con el argumento de evitar la salida de dólares del país.



Algo similar ocurrió en el 2015, cuando la demanda de crédito también bajó por una caída de los precios del petróleo, que es el principal producto de exportación del país y el mayor generador de divisas.



En el 2018, en cambio, hubo varios factores que jugaron a favor del consumo y el crédito. Los menores aranceles a los productos europeos, así como la eliminación de cupos a la importación de autos, aumentaron la demanda de créditos de consumo, principalmente para la compra de vehículos. El sector automotor tuvo un año récord de ventas: 137 615 unidades.



Asimismo, los mayores productos de exportación no petroleros como camarón, banano, cacao, pescado o manufacturas textiles tuvieron un desempeño positivo e ingresaron más divisas al país. Esa liquidez fue a parar al sistema financiero, donde la banca es el principal actor.



Y pese a la volatilidad del precio del petróleo, el promedio del año bordeó los USD 60 por barril, 15 dólares más que el año previo. Sin embargo, y pese a que el Gobierno continuó contratando deuda, buena parte de esos recursos salieron del país vía importación de combustibles o pago de obligaciones con acreedores externos.



Asimismo, hubo una caída de la inversión pública y los contratistas del Estado, que también son clientes de las instituciones financieras, tuvieron menos trabajo. Muchos no han podido cobrar sus acreencias al Fisco y, por ende, tienen menos depósitos en la banca privada.



Al final del año, los depósitos de la banca cayeron 3%, pero los créditos subieron 11%. Las instituciones más grandes aprovecharon la liquidez disponible para convertirla en créditos, lo cual rindió frutos. De los USD 553 millones en utilidades en el 2018, los siete bancos más grandes se llevaron el 90%. Los accionistas hicieron un buen negocio, pues por cada 100 dólares que invirtieron consiguieron 13,6 de rentabilidad.