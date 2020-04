Claro que falta. Por supuesto que lo anunciado el viernes por el Gobierno se le ve incompleto. ¿Ayuda? Si, ayuda. Pero, todavía está lejos de enfrentar el problema de una manera integral o menos fraccionada. ¿Qué lo propuesto está mal? No lo creo. Tiene cosas buenas y es un paso, pequeño para mi entendimiento de lo que se debe hacer.

La política sigue cercenando soluciones y posponiendo los tiempos de recuperación.

Muchos no entienden el tamaño del problema. Del daño, y de las potencialmente terribles amenazas que están a la vuelta de la esquina.



El mundo, no sólo el Ecuador está desconcertado. Busca caminos aunque sabe que no podrá cubrir todas las pérdidas. Se desespera por usar el arsenal que la ciencia económica y las experiencias le dicen, pero sabe que sólo podrá mitigar los efectos. En apenas tres semanas en EE.UU., ¡16 millones de trabajadores! (casi toda la población nacional) presentó solicitudes de desempleo. En Europa no sabemos todavía cuantos irán a las calles y la historia sigue por donde se la vea. Se habla de caídas del 30% del PIB en un trimestre. ¿Saben lo que eso significa?



Los Estados que tienen moneda de curso internacional o aquellos que sin tenerla ahorraron cuando los tiempos eran buenos, tienen como ayudarse para hacer de esta tormenta algo menos dramática. Por acá parece que eso no se comprende pues el país quedó chiro después de 10 años de derroche, como tampoco se acepta la solidaridad. Es cierto que las empresas necesitan incentivos y hay que encontrarlos, pero también es cierto que sus patrimonios, aunque disminuidos, no están esquilmados, salvo pequeños o medianos negocios que son otro caso.



Entonces, contribuir un poco (5% de las utilidades el 2019, que también este año no van a existir y es una realidad) no merece ese rechazo. Lo que es más importante es asegurar un uso limpio, honesto, transparente y que no se repita lo el terremoto del 2016. Que no sirva para sueldos, que es otro tema público al que hay que darle una salida. ¿ Y del IESS quien se hace cargo?



El Gobierno tiene que abandonar esta forma parcial y lenta de abordar la crisis. Decirle toda la verdad para ahí pedir la unidad nacional. Decirle por ejemplo que la cantidad de dinero que le falta al país son ¡17 mil millones de dólares! (17% del PIB) Y que una parte tiene que venir de ahorro de gasto público, otra de contribuciones, otra de la renegociación de la deuda, otra de más créditos de multilaterales, otra de arriendo o concesión (cuando se pueda volver a plantear en este convulso mundo) de empresas públicas, otro con reformas de fondo en el campo laboral pues hay que ¡salvar empleos! (de lo contrario el país se llenará de más desempleados o informales y empresas quebradas) y otras para volver a poner en marcha la estructura productiva.



No queremos más pobres. Queremos que esa clase social sea mucho menor. Esperemos que la clase política comprenda el tiempo dramático que se vive.