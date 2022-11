Tres fiestas religiosas hemos tenido esta semana: el día de los santos inocentes, el día de todos los santos y el día de los muertos. El culto a los muertos es una tradición católica que nos llegó de España y se mezcló con las costumbres de las culturas andinas. Nosotros no llegamos a la familiaridad con la muerte que tienen los mexicanos, pero muchas comunidades indígenas todavía llevan comida a los cementerios para convivir un día con los muertos.

Ha sido, además, una semana de muertes provocadas por la violencia ciega de los carteles y organizaciones delictivas que asesinaron policías, provocaron atentados y plantaron bombas. La muerte natural, para quienes creen en la trascendencia, no resulta absurda; la muerte provocada por la crueldad de los malvados sí que es repugnante y merece rechazo, investigación y sanción.

Las culpas por las muertes violentas tienen que repartirse entre el Estado, la política y la justicia; aquellos a quienes los ciudadanos hemos entregado o delegado la administración de la cosa pública y el monopolio de las armas con el compromiso de que nos garanticen protección de acuerdo con las leyes.

Sorprende la pasividad e ineficacia del gobierno para detener la creciente ola de violencia que atemoriza a los ciudadanos y afecta las actividades productivas. Indigna constatar que los políticos no se ocupan de los problemas de la gente, sino de sus intereses, sus rencillas y sus pleitos. Los legisladores, la mayoría de ellos, siguen con ciega perseverancia en la tarea de estorbar el gobierno y en la persecución permanente de motivos para tumbar al presidente.

Los jueces también juegan a la política. Los ciudadanos ven en ellos lentitud, cobardía y hasta corrupción, con pocas excepciones de jueces que no son reconocidos. Si los ciudadanos no obligamos a despertar al gobierno, no censuramos a los políticos mediocres, esclavos de consignas perversas y no apoyamos a la fuerza pública, las organizaciones delictivas nos ganarán la batalla.