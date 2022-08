“Desindianizar” a los indígenas

Queridos profes… luego de los alzamientos indígenas de octubre del 2019 y junio del 2022 el país quedó más fracturado y peligrosos fantasmas, como el racismo, salieron a flote con fuerza inusitada. Debemos explicar a nuestros estudiantes para que el país no se hunda más y encuentre, a través de la educación rutas de salida.

El hecho de que reaparezcan fantasmas y añejas heridas significa que nunca se fueron ni jamás se cerraron. Estaban ahí, en algún rincón de nuestra memoria. En efecto nuestro país es racista desde la colonia. La segregación social se ha mantenido por siglos facilitada por el tipo de educación que se impartió en las aulas, particularmente en las regentadas por sectores conservadores.

Paralela a escuela laica y pública impulsada por la revolución liberal a inicios del XX, la escuela conservadora funcionó robusta y libre. Por mucho tiempo sus profesores y sus textos difundieron el segregacionismo desde la colonia hasta bien avanzado el siglo. Un influyente autor conservador, Juan León Mera, autor de la letra del Himno Nacional, a través de su libro la “Escuela Doméstica”, penetró con su idea segregacionista en cientos y miles de estudiantes, docentes y familias de varias generaciones.

Para Mera, la “gente de bien”, como le gustaba referirse a las élites, no debían relacionarse con las clases bajas, para que no se les pegue sus bajos modales y vulgaridad. Las clases sociales no se deben mezclar en las escuelas: “Despreciar al pueblo es injusticia y necio orgullo; exponer a nuestros hijos al contagio de los defectos de los hijos del pueblo, es reprensible imprudencia. Moralicemos, ilustremos al pueblo, tendámosle la mano para subirle hasta nosotros; pero guardémonos de descender hasta él”. Racismo puro, segregacionismo en la más alta expresión. Había que blanquear la sociedad a través de la educación, “civilizando”, desindianizando a los indios.

Queridos profes, debemos aprender de la historia de la educación para interculturalizar y unir a nuestro país.