Clase media en descenso

La clase media con ingresos fijos, está descendiendo a la pobreza.

El primer día de cada mes se torna penoso. Veamos: hay que pagar las facturas de agua, luz eléctrica, teléfono, internet, so pena de que suspendan el servicio.



Días más tarde, se debe cancelar al IESS los aportes por cada trabajador: USD 81,16. Simultáneamente, el salario básico de USD 394; y para cubrir fondos de reserva USD 32,82. En agosto y diciembre, además, sobresueldos.



Sin embargo, el salario del trabajador resulta corto para sus necesidades, pero para el empleador tiene características graves. Quien puede cargarle al costo de producción o de su servicio profesional, simplemente lo transferirá al precio final de venta, pero para el empleador de sueldo fijo, es un desembolso bastante oneroso.



Lo anterior no es lo único: hay que pagar la patente Municipal; si tiene algún bien raíz, el impuesto predial, todo bajo el riesgo de que apliquen la coactiva y aumente la cantidad.



El Seguro Social ofrece varios servicios: el más lejano es la jubilación para la que hay que haber agotado la mayor parte de la vida. El servicio de necesidad más frecuente es el médico: ¡váyase a ver cuan posible es aquel! La alta demanda de atenciones que aumentó cuando decidieron prestarlo también a la esposa e hijos del afiliado, sugiere la necesidad de que aquellos nuevos beneficiarios contribuyan con alguna cantidad, aunque menor.



Las intervenciones quirúrgicas en el hospital del IESS han mejorado mucho, pero no financia cirugía plástica con fines cosméticos y estéticos: la belleza no es su rol.



Por lo menos en Quito, el servicio de cirugía ha merecido un cambio importante, desde que pusieron un administrador apolítico, el Dr. Juan Páez, sin desmerecer el desempeño de antecesores. Hoy realizan trasplantes de órganos, como en los mejores hospitales.



El 14 de septiembre EL COMERCIO reveló que los asegurados que han perdido su empleo, acuden al IESS para hacer efectiva su cesantía. Este Fondo ha acumulado USD 8.000 millones. Hay también un Seguro de Desempleo el cual solo de enero a agosto del presente año 2019 cuenta con 16 millones para atenciones. El banco del Seguro Social (Biess), otorga préstamos para vivienda: el Poder Ejecutivo cosecha aplausos por ese rubro de atención social.



Todos piden dinero al Ejecutivo y de manera urgente amenazando con paros. De esa exigencia de más y más dinero no se libera ni la Asamblea Nacional. Para el presente año tiene un presupuesto de 57 millones y solicitó 97 millones para el 2.020. Les dijeron no. Querían 30 millones para ampliar el Complejo Legislativo donde los Honorables realizan su labor, algunos cobrando diezmos a sus asesores; otros, sin asistir al trabajo, desconociéndose hasta ahora si, por lo menos, les descontaron de las dietas.