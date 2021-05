¿Cambiará la salud en Ecuador?

Nunca, como ahora, han sido obligatorios cambios en la salud del Ecuador. La pandemia ha desnudado con crueldad, cómo las sensibles carencias de salud pública y los severos obstáculos de acceso a servicios de salud han impactado en la población.

El triunfo de Guillermo Lasso ha traído expectativas de cambio. En salud, de transformaciones para saldar viejas deudas sociales. En lo inmediato, exigencia de un viraje en el manejo de la epidemia: vacunación dinámica, ordenada y transparente, dotación de medicinas e insumos críticos, restablecimiento de capacidades de vigilancia epidemiológica comunitaria, con sustantivo incremento de pruebas diagnósticas, entre otras medidas.



La lucha contra la covid 19 debe inscribirse en un entorno de cambio, corrigiendo erráticos rumbos que antepusieron la curación, como política “de salud”, a la prevención. Posicionar la Atención Primaria de Salud es uno de los cambios mandatorios; ello no solo constituirá soporte adecuado para la vacunación, en sinergia con municipios, academia y sector privado, sino también estructura permanente para desafíos venideros, y puntal para el restablecimiento de la vacunación infantil. Los beneficios no se reducen a vacunas; servicios primarios distribuidos en barrios y comunidades, anticiparán y tratarán enfermedades cotidianas, responderán a epidemias, asegurarán coberturas de programas preventivos. Trabajando en red, con sostén tecnológico, derivarán solo los casos necesarios a hospitales.



Los cambios no pueden limitarse a la atención de salud. El cuidado ambiental y la lucha contra el cambio climático, el acceso a agua potable y saneamiento, a alimentación, educación, entre otros determinantes, deben estar en la agenda de cambio, articulando acciones intersectoriales descentralizadas, valorizando lo local e intercultural y promoviendo el protagonismo ciudadano. Solo así, por ejemplo, disminuirá la desnutrición infantil.



Efectivizar el cambio requiere, indefectiblemente, crear condiciones favorables: recuperar avances institucionales, desmantelados por el torpe empeño de “refundar el país”; desbrozar la maraña burocrática perversamente tejida para centralizar decisiones a conveniencia y asegurar lealtades incondicionales sin memoria histórica, al “proyecto político”. Desarmar la absurda zonificación que ha burocratizado decisiones, para volver a la gestión parroquial, cantonal y provincial. Convocar liderazgos exitosos y pensamientos frescos, eliminando reciclajes directivos de más de una década que pretenden seguir acomodándose.



Presidente Lasso, el tiempo político de un gobierno es corto, peor cuando estarán al acecho ambiciones nostálgicas de poder. Usted -con un equipo idóneo- debe liderar los cambios de salud en Ecuador. ¿Lo hará?