El mal olor de la podredumbre

Ante cada desastre o hecho doloroso, se levantan cientos y miles de voces para dar su opinión, expresar dolor, solidaridad, quejarse, insultar, informar o desinformar. Esas voces que antes se quedaban en el espacio de la familia, de los amigos o del trabajo, en estos tiempos, gracias a las redes sociales, se amplifican, comparten y comentan. En esa diversidad vemos a los que muestran una genuina empatía; sus palabras traducen un auténtico sentido de humanidad.

Están los que se indignan por las omisiones, la irresponsabilidad e incompetencia de quienes se cree permitieron o provocaron el daño. Hay quienes actúan y promueven la acción, usan las palabras, sus espacios y energía para ayudar.

Finalmente, vemos también a los que de manera indigna se aprovechan del dolor, de las muertes y el sufrimiento y, en una desgracia, solo calculan la forma de sacar ventaja, hacerse notar, manipular la información. Sinvergüenzas que mienten y tergiversan; oportunistas que en su indolencia son tan infames como los funcionarios corruptos o incompetentes que miran a otro lado a cambio de dinero, para no tener problemas o, usando la puerta giratoria, y “legalmente” pasar de controlar a trabajar por grandes sueldos con sus antiguos controlados, algo frecuente en el mundo de la construcción; ambiciosos que para obtener alguna ganancia no se frenan ante nada, no les importa el daño que causan porque creen que todo vale.



Lo de La Gasca nos mostró -nuevamente- lo peor y lo mejor de los seres humanos, la política y las instituciones; nos recordó que existen miles de personas solidarias, altruistas; que muchas cosas deberían cambiar porque pronto estaremos frente a algo nuevo para lamentar; pero, como sucede con tanta frecuencia, pronto se olvidará todo y nada pasará con los corruptos, ambiciosos e irresponsables que seguirán actuando impunes, mientras políticos incompetentes e igual de corruptos seguirán en su búsqueda de poder, ya sin reconocer el mal olor de su propia podredumbre.