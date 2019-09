Negociación en combo

Parecería que es la forma de negociación de China con otros países. Realmente no es sólo de China. El Presidente Trump lo ha hecho la principal herramienta con la misma China y otros países. Cuestiona Trump a China y le eleva los aranceles, para que los productos de origen chino, agrícolas, del mar e industriales, aun cuando estos últimos sean de fábricas de inversión norteamericana en territorio chino, se encarezcan. China le responde devaluando su moneda. Por la devaluación baja el costo de los productos chinos y se encarecen las transacciones en dólares. Trump puso su mira en Huawei, que afirman que tiene la posibilidad de espiar las comunicaciones del país con su equipamiento de red. En su momento, anunció que iba a prohibir la venta de cualquier producto de Huawei en el país. De esta manera, ninguna empresa de Estados Unidos podría realizar negocios con Huawei, ni podrá usar productos suyos, incluyendo antenas y módems. Huawei pasó a estar en la lista del Bureau of Industry and Security (BIS), y si una empresa quería comerciar o licenciar tecnología de la compañía, primero tenía que recibir una licencia del BIS. Huawei se enfrenta a Google, con actos de agresión de lado y lado. ¿Negociará Trump con China?, no le queda otra cosa.

Contra México, Trump también se fue por la vía de la elevación de aranceles, por no impedir México el paso de migrantes hacia el Norte. El Presidente López Obrador, aun siendo de izquierda, tuvo que actuar contra los migrantes en tránsito, controlando la frontera con Estados Unidos y también la de Guatemala, para trabar la migración de centroamericanos.



Parecería que la relación China y Ecuador también se estaría manejando en combo. El endeudamiento con China es el más elevado del Ecuador, sus cláusulas no son transparentes. Con las obras construidas por empresas chinas tenemos problemas, pero como los créditos no son de esas empresas, sino de entidades financieras de ese país, no es posible retener los pagos. En Minería, para nada China tiene los controles ecológicos que se requieren. Aún cuando a China no va un barril de petróleo del Ecuador, por el hecho de su intermediación financiera, participa en la comercialización del petróleo”, bajo forma de “pre venta”, pero los tanqueros son desviados a otros países, que es el caso que operaría Enrique Cadena Marín.



Lo más reciente: cuestionar la exportación camaronera del Ecuador, de las empresas más importantes del país, por supuestamente estar afectada por la “mancha blanca” –virus posible de expansión, que produce elevada mortalidad en postlarvas y camarones juveniles – no presente en entregas para ningún otro país. ¿qué raro?¿Estaremos arreglando con China, en combo? Preferiría que haya transparencia.