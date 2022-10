Inquietudes nacionales

¿Cuál debe ser el papel del nuevo consejo directivo del IESS sobre todo para garantizar el pago de la deuda estatal pendiente?

El portafolio de problemas del IESS rebasa de largo el tema de la deuda del gobierno. Si este fuera el único o el clave, la solución no tendría las complejidades que los estudios técnicos lo dicen y se las conoce con bastante precisión. Por supuesto, hay que arreglarlo con una fórmula que pueda ser cumplida por el gobierno y le satisfaga al IESS. Pero, lo primero es definir su monto y ahí empiezan las dificultades. El IESS dice una cosa. El gobierno sostiene otra. Lo cierto es que la solución legal pasa por la auditoría de los documentos que justifiquen quien tiene la razón en este desentendimiento y, por ahí, las cosas se ponen feas pues parece (de lo que se sabe) que en los archivos del IESS no existen los respaldos de sus cálculos. Por lo tanto, al Directorio le corresponde sustentarlos a fin de que el gobierno cumpla con sus obligaciones legales y contractuales. Ese es el camino. Tomará el tiempo necesario para realizar esta verificación documental y punto final.

En todo este largo proceso de deterioro institucional, el directorio del IESS tiene una clara y definitiva responsabilidad.

No actuó defendiendo los intereses de la institución. Permitió la multiplicación de burocracia, aceptó inversiones malas, no corrigió los desmanes ocasionados por el gobierno, en fin bajo diferentes figuras de complicidad, es coautor de los daños ocasionados. No ha tenido una postura pública de denuncia y advertencia de lo que ocurría en su seno. Por supuesto, el principal responsable es el gobierno y sus delegados que impulsaron toda esta descomposición que ahora se sabe es y será muy dolorosa para el país.

Ojalá quienes vayan a ocupar estas representaciones tengan conciencia de su responsabilidad y se pongan a trabajar de una forma honesta y transparente para ofrecer a la sociedad alternativas sustentadas de solución, que sirvan o tengan efectos inmediatos y de largo plazo. El trabajo pasa por todas las aristas que configuran las competencias de esta indispensable institución. Desde su organización básica, los órganos de gobierno, controles financieros, publicación oportuna de balances y demás indicadores y, los parámetros que debe aplicar para cubrir pensiones y arreglar salud que es otro dolor de cabeza. Es básico crear un orden legal que impida al gobierno imponer sus caprichos.

¿Cuál es el panorama para la proforma presupuestaria de 2023, considerando la reducción se loa ingresos petroleros y del ajuste de la recaudación tributaria sin los impuestos temporales?

Algunas puntualizaciones: Todavía se recibirán impuestos temporales y el impacto total de la reforma reciente se estima le dará 1 100 millones de dólares. Sobre petróleo dos reflexiones: ¿se podrá sostener la producción actual? ¿Se hará efectiva la reducción de producción anunciada por la OPEP? Sugerencia: ante incertidumbre, mantener un presupuesto con metas conservadoras. El crecimiento del PIB se estima en 2.7% y la inflación media 2.4%. Salario mínimo subirá 25 dólares. Se espera que siga el plan de ahorro y transparencia en compras y no se sabe impacto del inconsulto aumento de sueldos a los profesores, que rompe la línea de racionalización del gasto público. ¿ Cómo se resolverán los complicados problemas geopolíticos y económicos internacionales? En ese ambiente tan alterado y de alto riesgo, la política fiscal debe ser prudente para mitigar los potenciales impactos negativos.

¿Cuán oportuno es buscar un nuevo acuerdo con el FMI considerando las condiciones fiscales del país para el próximo año?

Mas allá del tema fiscal está la situación económica mundial y la necesidad de mantener un perfil económico que asegure flujos de capitales en montos y condiciones compatibles con la capacidad de pago nacional y, eso, mejora notablemente con una relación cercana con los multilaterales, dentro de los cuales el FMI está en el centro por su importante valor como crítico o emisor de opinión creíble.