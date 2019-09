Uno: Aborto. No se trata de legalizar el aborto, sino de no castigar a quien libremente y según su conciencia interrumpa el embarazo, consecuencia de una violación. En la decisión de la Asamblea prevaleció el dogmatismo religioso en un Estado laico, obligado a respetar las convicciones de cada ciudadano.

Dos: Datos personales. La vulneración del derecho a proteger la intimidad se violó gravemente cuando hubo acceso libre a las informaciones que se habían recogido en un servidor. Y la casi totalidad de los datos privados provinieron de agencias estatales que deben asumir su responsabilidad por los perjuicios que se deriven. Los archivos de la Senain, el SRI, el Registro Civil, fueron usados en el gobierno de Correa para perseguir a los opositores y críticos.



Tres: Opacidad. No existirá lucha efectiva contra la corrupción mientras el Estado mantenga oculta información fundamental sobre los negocios públicos, como los contratos petroleros, los de crédito externo y otros similares. El sector público debe eliminar toda información secreta o reservada, salvo la que comprometa la seguridad nacional.



Cuatro: Obesidad. El Estado acumula enormes capas de grasa que implican desperdicio de recursos y aumento de los trámites burocráticos que ahogan al ciudadano. Ecuador está en los últimos puestos en clima para los negocios. El IESS, cuya situación económica es de cuidados intensivos, pasó de 14 mil empleados en 2007 a 37 mil en la actualidad. Con esta gigantesca burocracia ni se atiende bien a los afiliados ni será posible revertir el deterioro de la seguridad social.



Cinco: Camarón. Las restricciones de China a la importación de camarón pueden colocar al producto privado de mayor exportación en los últimos años (más de 3.000 millones de dólares) en situación insostenible y grave perjuicio al país. No hay que descartar que las barreras impuestas por China sean represalias por algunos intentos del gobierno ecuatoriano para disminuir la dependencia de ese país. Cuando Canadá detuvo a la presidenta de una de las mayores empresas chinas, Huawei, por posibles violaciones de la propiedad intelectual, China inmediatamente impuso restricciones a las importaciones de Canadá.



Seis: Unasur. El fracaso de Unasur ha sido evidente, pues desde su fundación, auspiciada por Chávez y sus aliados, se abanderizó al socialismo del Siglo XXI, cuando debió mantener una posición abierta a las distintas tendencias políticas de sus Estados miembros. Su inviabilidad llegó al punto de no poder nombrar secretario general por más de dos años, al tiempo que seis países miembros: Argentina, Brasil, Chile, Colombia Paraguay y Perú iniciaron hace rato el proceso de separación. De manera que bien ha hecho el gobierno al excluir al Ecuador de Unasur.