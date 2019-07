Inquietudes nacionales

1.- ¿Qué beneficios traería la minería responsable socialmente y con controles ambientales? ¿Cuánto se estaría evadiendo por la minería ilegal y las conexiones ilegales peligrosas de esta actividad?

En la actualidad el aporte de la minería a la economía es muy marginal. No llega al 1% del PIB. Posiblemente si se dispondría de los datos provenientes de la explotación ilegal, en algo cambiaría este marcador, aunque es difícil precisar su valor pues, al igual que el contrabando o el lavado de dinero e incluso el narcotráfico, los volúmenes son desconocidos y, estas actividades ilegales además de repudiables existen a pesar de los esfuerzos que se realizan para controlarlas.



Con el avance de la tecnología, el control de daños ambientales, la imposición de remedios y sanciones, la minería formal puede convertirse en otro detonador de la economía nacional.

Posiblemente no de la magnitud de lo que ha sido el petróleo, aunque no me atrevo a ser categórico en esta apreciación, pues el país no tiene la información suficiente sobre las potencialidades y alcance que podría tener el desarrollo de esta industria.



Informaciones preliminares, que podrían ser calificadas como básicas o elementales, señalan que el Ecuador podría llegar a tener un valor agregado minero del 5% del PIB. En otras palabras a generar una riqueza del orden de los cinco mil millones de dólares anuales, de los cuales una buena parte se quedaría como parte del aporte interno y otra vendrá materializada por un incremento neto de las exportaciones.



Como cualquier actividad nueva requiere mucha supervisión y un compromiso serio, fundamentado en normas muy estrictas de cuidado ambiental, a fin de minimizar daños, remediarlos y cuidar que no exista contaminación en las fuentes hídricas.



Lo he dicho en otras oportunidades pero deseo reiterarlo en esta nueva ocasión: las tecnologías modernas que irrumpen en el mundo actual necesitan, demandan de manera básica minerales y metales para poder ofrecer productos a la colectividad moderna. El mundo no puede evitar su requerimiento. La obligación está en hacerlo de forma responsable y no con los sistemas depredadores que tanta denuncia justa han ocasionado. En este punto hay tres grandes jugadores: las empresas, los Estados y la ciudadanía que como tercero vigilante debe ser un actor crítico que observa el cumplimiento de las normas impuestas.



2.- ¿Qué logros puede presentar el Gobierno del Ecuador ante la próxima visita de agosto del FMI?

​

Los que corresponden al segundo trimestre de este año. Casi todos son cuantitativos: mejora de las reservas internacionales, que parece consiguieron ubicarse dentro de los limites revisados; control del déficit fiscal, tema duro en especial por la dificultad de reducir el gasto corriente, que ha tenido componentes nuevos, adicionados a los conocidos en el 2018. Debe entenderse que la deuda pública también se encuentra dentro de lo programado y la reestructuración de algunos vencimientos del 2020 no acarrea observación.



Para esta evaluación tendrán su parte la presentación de los proyectos de reformas estructurales: laboral, institucional, tributaria, cuyo tratamiento político corresponderá a finales del tercer y comienzo del cuarto trimestre.



3.- ¿Cómo evalúa los resultados de la cita del BID en Guayaquil y los empréstitos para el país?



No he participado de manera directa. He sido un observador que se ha nutrido de los informaciones que recogieron los distintos medios de comunicación y, en ese plano, creo que ha sido un suceso de particular importancia para el país, pues logró reincorporarse de forma completa a las organizaciones multilaterales, demostrar la existencia de Guayaquil como una ciudad que muestra con orgullo su reconstrucción y se proyecta como un centro atractivo para la realización de eventos de escala internacional.



En lo económico, sin duda ha sido una oportunidad para reiterar el gran compromiso del gobierno con su plan de reordenamiento hacia la restauración de los equilibrios macroeconómicos, la defensa de un sistema mixto de mercado, la búsqueda de inversión extranjera y la reconciliación con los principios de una economía privada competitiva con la cual se busca trabajar en armonía de propósitos.



En lo político, la reiteración de las libertades y respeto de los derechos humanos ha sido una vitrina, con las críticas que deben ser parte de una sociedad abierta y respetuosa, que ayuda a consolidar la gestión de recuperación de la democracia.



4.- ¿Comente la visita presidencial a varios países, habrá certezas de nuevas inversiones?

​

No conozco los resultados de esta gira presidencial. Debo entender que se la preparó con el debido cuidado para conseguir apoyos y compromisos que sirvan para cubrir los programas y necesidades de la situación a la que le llevaron políticas des estructuradas.



Las visitas gubernamentales son parte de la gestión moderna. No hay que exagerar en ello y siempre debe existir una rendición objetiva de cuentas cuyo seguimiento también debería formar parte de la agenda nacional.



5.- ¿CNT camina para buscar inversión foránea, qué decir de las otras empresas que se prometió ofertar en el mercado para desinvertir dineros públicos?



Poco o nada se conoce de este campo de gestión económica a pesar de que por su trascendencia debería ser muy cristalino, a fin de disipar cualquier duda sobre la conveniencia de su ejecución. Aún más, es indispensable vincular esta política con la inversión pública para saber el destino de los recursos conseguidos.