Un vuelo de pájaros salvajes

Mi hijo Miguel, con quien comparto la pasión por la música, me hizo notar que mi artículo de esta semana aparecería el 16, justamente al cumplirse 31 años de la muerte de un mago de la dirección orquestal: Herbert von Karajan, quien fue durante medio siglo el personaje más controvertido en el ámbito de la música sinfónica y la ópera.

No sé absolutamente nada de teoría musical ni podría decir por qué me seduce la música ejecutada por la Filarmónica de Berlín, bajo la batuta de ese austríaco genial de origen griego. No obstante, siempre que se trate de la música romántica, e incluso de la barroca y de la que se produjo en las primeras décadas del XX, desde Mahler hasta Stravinsky, no encuentro mejores ejecuciones que las de esa orquesta centenaria. Ningún otro director (y conste que en su tiempo hubo algunos excelentes) pudo lograr lo que logró Karajan: un ajuste perfecto entre los 120 músicos, una capacidad interpretativa extraordinaria, una soberbia limpieza de sonido y, sobre todo, una atmósfera que, según sus palabras, debe ser tan envolvente como el vuelo de una bandada de pájaros salvajes.



¿Me dejé seducir por el mito Karajan? Tal vez. Solo que no fui el único: los amantes de la música en el mundo entero cayeron en esa misma seducción. Las nueve sinfonías de Beethoven, varias veces grabadas por Karajan con su orquesta de Berlín, parecerían ser el referente universal en la interpretación del genio de Bonn. Hay quienes han puesto reparos en sus interpretaciones de Bach, Mozart y Haydn, aduciendo que los convierte en románticos; pero es natural: no hay un genio sin opositores.



Y sin embargo… la persona Karajan me parece profundamente antipática. Ximena y Miguel no lo entienden, pero es así. He visto videos que muestran al gran director en su vida familiar y me ha parecido suave y amable; he apreciado su amor a la naturaleza y su afición por los deportes y la tecnología; pero sé que esos videos son parte de la publicidad preparada especialmente para alimentar la leyenda que Karajan hizo de sí mismo. No faltan quienes le acusaron de ser un dictador en el manejo de la orquesta de Berlín, y él mismo, cuando fue interrogado al respecto por un periodista de El País, dijo más o menos esto: “Sí; todos rechazan la idea de una dictadura, pero si tienen la oportunidad de ser dictadores, lo serán muy satisfechos”.



Quizá mi antipatía hacia quien admiro al tiempo, nació desde que supe su afiliación al partido nazi. Él argumentó que no lo hizo por razones ideológicas, sino profesionales; pero hubo otros directores e intelectuales que rehusaron afiliarse y se exiliaron mientras él iba ascendiendo hasta suceder a Furtwängler. ¿Por qué lo hizo? No tengo respuesta. Tampoco la tengo ante mis propios sentimientos encontrados sobre Karajan. Hay dos nazis a quienes no puedo dejar de admirar y rechazar al tiempo: el otro es Heidegger.