El tercer hombre

Hace más de un año, a propósito de la serie Gambito de reina, comentaba con mis amables, y pacientes lectores, que el futuro del cine parece estar en las “series”.

Con tal inquietud, he podido comprobar que la oferta de series es, no solo gigantesca, sino en muchos casos de elevada calidad. Baste citar las notables Breaking Bad o Peaky Blinders; pero, además, en la lista de éxitos no se incluyen solamente producciones norteamericanas o inglesas, como ha sido la costumbre, sino también alemanas (Dark), francesas (Lupin) o españolas (La casa de papel). Y a la amplia temática de ficción, se deben agregar las de contenido histórico documental, como la celebrada Chernobyl, la dedicada a la investigación del asesinato del político sueco Olof Palme, o al juicio de Tokio de los criminales de guerra.



La cuestión que, entonces, debe examinarse tiene que ver con las razones de este auge extraordinario, anterior a la pandemia y paralelo al cierre paulatino de las salas de cine tradicionales, sustituidas por salas pequeñas para no más de cien espectadores.



¿El público prefiere ahora historias más complejas, con múltiples y sorprendentes alternativas, que permiten su prolongación en el tiempo, y que pueden seguirse en la comodidad de un departamento? Posiblemente, pero lo más significativo es el hábil manejo de la intriga, generalmente con dosis de violencia y sexo y con finales de calculado suspenso, por lo que el espectador espera con ansiedad el siguiente episodio, al estilo de las viejas novelas por entregas.



Pero no quiero ahora detenerme en este tema, sino referirme a una película antigua, como corresponde a quienes nacimos en la primera mitad del siglo pasado.



La recordé al leer una novela, la tercera de la Trilogía berlinesa de Philip Kerr. Este escritor inglés, fallecido hace dos años, tuvo la singular idea de crear un detective privado, Bernie Ghunter, que investiga delitos cometidos nada menos que en el oprobioso ambiente de la Alemania nazi.



La historia de esta novela transcurre en la ciudad de Viena una vez finalizada la guerra mundial, ocupada por las potencias vencedoras, en tanto que la mayoría de sus habitantes está dedicada a alguna forma de contrabando.



Varias veces en la novela se hace referencia a la próxima filmación de una película y hasta se cita a Orson Welles como uno de los posibles intérpretes. Pero ¡claro! Se trata de El tercer hombre, y Welles es uno de sus protagonistas.



Vi nuevamente la película y confirmé mi impresión previa de que se trata de uno de los clásicos del cine. La dirección de Carol Reed, la actuación de Wells, Alida Valli, Joseph Cotten y los personajes secundarios, el guion de Graham Greene, la fotografía, la música, construyen en su conjunto una película impecable, recomendable, setenta y cinco años después, para todo público.



Lo que me lleva a afirmar que el maravilloso mundo del cine no empieza ni concluye en lasseries.