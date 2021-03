Un retroceso y un grave error

La modificación de la regulación del “Hoy no circula” implica un paso atrás en el empeño de ordenar la movilidad en el Distrito Metropolitano. Cuando la restricción conocida como “pico y placa” hizo agua, como era previsible, y con motivo de la pandemia que obligó al confinamiento por motivos de salud, el Alcalde puso en vigencia, acertadamente, un esquema permitiendo la circulación de vehículos en tres días de la semana, de acuerdo al número de la placa de cada vehículo. Esta medida, indispensable para evitar la mayor propagación del covid 19, era también una adecuada manera de mejorar la movilidad, en una ciudad en la que están matriculados 500 000 vehículos y en la que circulan muchos más.

Durante la vigencia del Hoy no circula, el transporte público ha mejorado el tiempo de recorrido en el 25%, lo que beneficia al 78% de los ciudadanos que lo utilizan, disminuyendo el riesgo de contagio. La contaminación ha disminuido. El ruido es menor. Solo estas mejoras ya justifican la medida.



El incremento de un día para la circulación vehicular particular es un claro retroceso. Es un paso atrás que ha dado la Municipalidad, que no beneficia a la mayoría.



La resolución de operar directamente el Metro es un gran error. No se asumen las malas experiencias anteriores, en este y en otros campos. No se aprovechan los beneficios de la operación especializada. El incremento aluvional de la burocracia –cada vez más municipal y espesa, según la calificó Raúl Andrade- debería ser motivo de especial consideración en esta y otras decisiones. Cerca de 20 000 empleados la hacen ineficiente y más proclive a la corrupción. En el ramo del transporte público, que eso será el Metro, hay una experiencia dramática: la Empresa de Transporte fue liquidada en la administración de Paco Moncayo cuando funcionaban a medias 16 de sus 120 vehículos, y tenía 175 choferes, despachadores y mecánicos con doce años de estabilidad por la contratación colectiva, un caso extremo que ilustra la dramática situación en que se convierten empresas y dependencias en que se privilegia la politiquería. El Metro requiere de especial técnica y diligencia en su operación para ser eficiente y seguro. Para eso debe apartarse del manejo político y clientelar que es, lamentablemente, característico de la municipalidad de Quito, que en las dos últimas administraciones ha incrementado cerca de 7 000 empleados, el 35% del total. El Metro nació patojo, sin estudio técnico que lo recomiende. Una inversión superior a los USD 2000 millones que requiere de una fuerte subvención para operar, puede ser un desastre para la Municipalidad si además se le carga con una operación inadecuada, en la que asume innecesariamente todos los riesgos y costos. Es un grave error, que le puede costar muy caro al Cabildo y que todavía está a tiempo de rectificar.