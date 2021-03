Los pesares de la lira turca

La lira turca ha pasado por unos días muy feos. Desde el 20 de marzo, una pequeña tormenta se ha cernido sobre la moneda de ese país que, si bien está entre Europa y Asia, nos puede dar lecciones para nuestro sudamericano y ecuatorial país.

Porque desde fines del 2020 y hasta mediados de marzo del 2021, la lira y la economía turca habían tenido un desempeño bastante decente. Y en épocas de pandemia y crisis y teniendo vecinos tan conflictivos como Iraq o Siria, el tener un desempeño económico “decente” es un gran mérito.



Turquía es un país con un enorme potencial económico y con la capacidad de convertirse en una potencia económica regional. Pero claro, eso sólo sucederá mientras tengan un buen manejo económico. Y el presidente Erdogan no se ha caracterizado por sus amplios conocimientos de política económica y, menos aún, de política monetaria.



Quizás su principal debilidad es que no entiende lo importante que es la autonomía de los bancos centrales. Pero, en un momento de gran lucidez, se le ocurrió nombrar en noviembre pasado a Naci Agbal, un excelente técnico, para la dirección de Banco Central de Turquía.



Desde su llegada, el señor Agbal tuvo que enfrentar los complejos retos que aquejan a los banqueros centrales de economías medianas y muy abiertas al resto de mundo pero, adicionalmente, tuvo que luchar contra una alta inflación y un déficit fiscal crónico. Y todo esto, con un banco central muy desprestigiado.



Para ir recuperando el prestigio de la institución, para frenar la devaluación de la lira y para bajar la inflación, Agbal utilizó la más poderosa herramienta de un banco central: subió la tasa de interés.



Subir la tasa de interés es una medicina amarga pero, en ocasiones, necesaria y su aplicación tuvo efectos casi milagrosos para la economía turca, básicamente porque le devolvió al mundo la esperanza de que las buenas políticas monetarias retornen a un país con tanto potencial.



El problema del aumento de las tasas de interés es que hacerlo resulta impopular en el corto plazo y es especialmente impopular en sectores que dependen del crédito. Pero hay momentos en que es la única salida a los problemas de inflación y depreciación de la moneda.



Pero el presidente Erdogan no pudo soportar que las tasa de interés suban en su país y el fatídico 20 de marzo despidió al señor Agbal. Lo que ocurrió a continuación era lo obvio: los inversionistas perdieron la confianza en Turquía y en su moneda, la lira se devaluó y la gente empezó a sacar divisas del país.



Las perspectivas de la economía para lo que resta del 2021 son bastante malas, pero todo se hubiera podido evitar si, simplemente, se hubiera respetado la independencia del Banco Central.