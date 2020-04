Quisiera estar equivocado

Sabíamos que el mundo andaba mal, que la economía rechinaba, que la vida social se complicaba un poco más cada día, que los sistemas legales estaban haciendo agua, que la educación ya no era educación sino solo adiestramiento, que la política se había reducido a un negocio degradante, que los estados se sentían incapaces de ajustar sus mecanismos a las demandas de la gente, que las escalas de valores se habían desmoronado como un castillo de arena. Sabíamos también que estábamos viviendo en un sistema que había proclamado la competencia y el éxito como principios incuestionables y supremos, y que ofrecía la felicidad a cambio de dinero. Sí, lo sabíamos, pero nos parecía preferible mirar hacia otro lado, resguardándonos bien detrás de algunas palabras solemnes y vacías: democracia, derecho, mercado, competencia. No comprendimos, o no quisimos comprender, la admonición que ya hace muchos años nos hiciera Merleau-Ponty en una de sus páginas brillantes: “Una sociedad no vale lo que declaran sus principios ni sus textos constitucionales, sino lo que valen en ella las relaciones del hombre con el hombre.”

Pero ha llegado un virus de orígenes oscuros y hemos tenido que entender a la fuerza. “Ya no podremos volver a la normalidad –dicen algunos−; será necesario que aprendamos a adaptarnos a una nueva normalidad.” Creen, por lo tanto, que el virus invasor ha trastornado definitivamente nuestra vida. Otros agregan que el virus llegó para quedarse y que será necesario convivir con él, estableciendo nuevas prioridades que nos permitan vivir sin la codicia elevada a sistema, a fin de construir una sociedad más justa y solidaria y un equilibrio nuevo con la misma naturaleza que hasta hoy hemos buscado devastar…



Envidiable optimismo. También yo quisiera tenerlo. Más aun, anhelo que todo vaya sucediendo de acuerdo a estas bellas previsiones. No obstante, pienso que el fin de la pandemia nos encontrará todavía muy lejos de ese sueño. Después de tanto tiempo de inesperada parálisis, la rechinante economía será incapaz de satisfacer las hambres reprimidas. La agitación social será entonces una marea inevitable sobre el mundo y la inepcia de los estados solo podrá movilizar sus fuerzas represivas. Habrá gobiernos que no puedan sostenerse y en su lugar surgirán, como hace un siglo, esas tendencias que enarbolan la bandera del poder absoluto. La escasez abonará la desconfianza y obligará a mantener las fronteras cerradas para las migraciones. El equilibrio nuevo con la naturaleza maltratada y la sociedad más justa y solidaria serán entonces una pequeña llama que mantendrá viva la utopía.



Hegel decía que el filósofo no hace profecías, y tenía razón; nada impide, sin embargo, que recordemos la lección de la experiencia: entre los varios atributos diferenciales de su especie, el animal humano ostenta una insuperable capacidad para tropezar dos veces con la misma piedra.