El virus en el CNE

La justificada angustia por la presencia del covid 19 hace que olvidemos o posterguemos asuntos vitales. El Consejo Nacional Electoral está llamado a organizar, ejecutar y proclamar los resultados de las elecciones: cualquier otra tarea está supeditada a ésta. Para hacerlo debe proceder con transparencia, eficiencia, ética e imparcialidad. Debe contar con credibilidad de la ciudadanía. Nada de eso sucede. El 85% de los ciudadanos desconfía del CNE y de su Presidenta y así es imposible que el proceso electoral en el 2021 preste garantía alguna.

El poder obnubila con facilidad a los que lo ejercen. Pierden la conciencia de la realidad y creen que todo lo que hacen está bien. Ninguna crítica es escuchada. Los que no se allanan a su voluntad son conspiradores. La propuesta cívica de mediación es rechazada porque la Presidenta Atamaint no necesita intervención de nadie.



El CNE funciona con una mayoría formada por los representantes del socialcristianismo, el correísmo y la Presidenta que representa a Pachakutik. Una unión contra natura por donde se la vea. Los manejos administrativos son cuestionados por hechos como el de la contratación de un prontuariado a que dirija los procesos electorales o la santificación de las cuentas de Alianza País, evidentemente falsas.



Y lo más grave de todo, es que esa mayoría ha repartido las delegaciones provinciales de tal manera que hace imposible la representación plural, el control cruzado y la transparencia. Como ejemplos, Pichincha entregada a correístas que manipularon las últimas elecciones de tal manera que el porcentaje inusitado de anulaciones -22% contra 9% en el resto del país- alteraron, sin duda, los resultados. Los Ríos, entregada a socialcristianos, que por las irregularidades en el proceso, terminaron con una multa impuesta por el Contencioso Electoral a los integrantes de la mayoría concupiscente. Delegaciones en las que con una llamada telefónica del “dueño” de esa provincia, se aprueban o modifican resoluciones que benefician o perjudican a alguien.



El manejo informático está bajo el control del consejero socialcristiano, cuando debería estar en manos técnicas e imparciales. No puede un asunto tan delicado e importante ser manejado por un representante político, de ningún partido. Eso explica la renuncia del último Director Técnico.



Ni el resultado del frustrado juicio político, ni las invocaciones que en todo tono se han hecho, inmutan a su Presidenta. Así no puede seguir el manejo electoral. Sin delegaciones plurales que posibiliten controles mutuos, no hay transparencia.



El CNE debe rectificar. Deben buscarse consensos que brinden confiabilidad. Ni el planteamiento de un posible retraso de las elecciones, que puede justificarse, ha sido consensuado, ni con su propia mayoría. El coronavirus que afecta a la ética y al sentido común ha contaminado al CNE. Así se lleva al país al descalabro.