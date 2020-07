No corresponde a la normalidad institucional de un país que en los cuatro años de un período presidencial se sucedan cuatro vicepresidentes. Peor todavía que dos de ellos se marchen con una condena penal a cuestas. Pudiera ser más corriente que el tercero sea un presunto candidato.

¿Cómo juzgar tan insólita sucesión vicepresidencial? Podrá argüirse que éste ha sido un período de gobierno muy particular, pues estuvo marcado por un proceso de ruptura con el pasado inmediato; y que eso lo esclarece todo. Sí y no, podríamos responder. Esto explicaría el caso del primer vicepresidente excluido; pero no de la segunda, que fue designada de una terna impresentable, precisamente por su directa vinculación con el pasado.



En todo caso, en un país institucionalmente formal esto no debería ocurrir; y no podemos resignarnos, como sociedad, a una situación semejante. Lo normal es que un vicepresidente permanezca en su cargo los mismos cuatro años que el presidente.



En realidad, la vicepresidencia ha llegado a ser una institución un tanto extraña dentro de la estructura constitucional. La única función que un vicepresidente desempeña es reemplazar al presidente. Y por eso, y esto vale como advertencia con miras a las elecciones del próximo año, debe reunir las mismas calidades y no incurrir en las mismas inhabilidades que el presidente.



En la historia de los últimos cuarenta años, tres vicepresidentes, cumpliendo el mandato constitucional, accedieron a la presidencia y completaron el correspondiente periodo. En otro caso, la vicepresidenta ocupó unos pocos días el sillón presidencial y, luego, sin saber porqué ni cómo, fue reemplazada por un presidente interino. ¿Normalidad institucional? Y si retrocedemos más en el tiempo, la historia nos permite encontrar casos muy diversos. Recordemos, por ejemplo, que el presidente Velasco Ibarra afirmaba que el vicepresidente era un conspirador con sueldo.



¿Debería mantenerse la vicepresidencia? Algunas de nuestras constituciones no la preveían. ¿O asignarle al vicepresidente funciones más específicas? En ciertos países latinoamericanos, siguiendo el modelo de los EE.UU., el vicepresidente preside el congreso y el senado. También en el Ecuador así lo determinaba la Constitución de 1946. Ahora, habría que restablecer el senado. Y esa es otra historia más compleja.



La referencia a los EE.UU. me viene como anillo al dedo para cerrar esta página. En días pasados la Corte Suprema de ese país, de mayoría conservadora, ha tomado decisiones fundamentales en contra de las pretensiones del presidente Trump. La más significativa: por siete votos a dos, le está obligando a entregar a la fiscalía su información financiera, llena de datos sospechosos. Y entre los siete votos se cuentan, precisamente, los de dos jueces que él mismo postuló. La Corte ha dicho que nadie, ni el presidente, está por encima de la ley. He ahí un buen ejemplo de normalidad institucional frente a los atropellos del poder.