Tulcán y Ecuador

El comercio, al ritmo del tipo de cambio, ha marcado la vida de Tulcán, ciudad de clima frío y gente cálida. El resto del Ecuador la ve como la puerta hacia Colombia. Ir de compras o turismo al país vecino es una idea frecuente de ambos lados de la frontera.

A dos horas, Ibarra, ciudad más grande, es un polo cercano de atracción para los tulcaneños. Llegan para estudiar o trabajar y van copando los espacios dejados por los ibarreños que han migrado a Quito.



Hay otros movimientos humanos: pasan por Tulcán muchas personas que huyen de la violencia en Colombia, y migrantes a quienes las circunstancias han forzado a salir de Venezuela. En ambos casos, han dejado su país, familia y pertenencias en contra de su voluntad.

¿Diferencias hay entre ellos? Unos, empujados por grupos armados que amenazaron sus pueblos y hogares o pugnaban por llevarse a sus hijos. Otros salieron por falta de medicinas y alimentos, o por el aumento exponencial de la violencia, común y política.



La situación de ambos grupos es diferente a la de los ecuatorianos que buscaron mejorar sus condiciones de vida en el exterior, y cuyo número es difícil de cuantificar (solo en España llegaron a ser 500.000 a inicios de este siglo). Los ecuatorianos no tuvieron el acicate del hambre o la violencia. Se desplazaron a destinos lejanos y desarrollados. Los migrantes forzados colombianos y venezolanos se quedaron cerca de su patria tras el alivio de cruzar la frontera. Suele pasar con los refugiados.



Hay paralelos entre Tulcán y el Ecuador en general: ciudadanos que migran, migrantes forzados que llegan, la mayoría de paso. Los gobiernos locales buscan apoyo para tratar este tema ya no como una crisis, sino como una realidad permanente que hay que atender hoy y en el futuro.



Los vecinos del Ecuador han sido criticados por crear regímenes migratorios ad-hoc para recibir al flujo venezolano: aunque estén fundados en la solidaridad, se alejan del derecho internacional, según escribe Parent en Forced Migration Review (56). En contraste, el Ecuador tiene una Ley de Movilidad Humana que rige la salida, ingreso y retorno de personas, y su aplicación en los años iniciales de flujo venezolano ha mantenido una cierta seguridad jurídica, perturbada sin embargo por incidentes restrictivos que fueron corregidos rápidamente por ser contrarios a los principios constitucionales.



Hoy se habla de reformar la ley. Está claro que el Ecuador seguirá enviando y recibiendo migrantes y que necesita apoyo internacional para atender a los refugiados. Más allá de la necesaria modificación de los artículos inconstitucionales, una ley de movilidad humana no puede alinearse con la discriminación y el securitismo, tantas veces criticados desde la experiencia de nuestros migrantes.