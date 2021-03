Suspiro, según el diccionario, alude a una aspiración fuerte seguida por una espiración profunda (con gemido en ocasiones) que denota sentimientos de alivio o de deseo. Todo en un espacio brevísimo de tiempo... Un suspiro. Es lo que necesitamos como sociedad. Es lo que nos hemos ganado con paciencia, tenacidad y algo de cobardía. Una tregua para procesar estos tiempos tan vertiginosos y espinudos.

Nuestro pasado inmediato ha sido una ruleta rusa. Intenso, agitado, eléctrico. Unas elecciones extrañas con denuncias de fraude han alterado con sobresaltos el panorama político. Una pandemia misteriosa y mortal ha insistido en quedarse de la mano de fiestas clandestinas. Una matanza carcelaria con asesinatos bestiales nos ha golpeado la sensibilidad hasta lo imposible. Algunas tragedias naturales con sus secuelas de erupciones, cenizas, inundaciones, nos han visitado caprichosas… Tiempo iracundo, ineludible.



El futuro cercano no pinta mejor. La crispación no cede, la ambición trabaja. En el campo sanitario, las improvisaciones y forcejeos por el acceso a la vacuna aumentan, mientras los palanqueos buscan nuevas tácticas. En la arena política, ingresamos a una campaña feroz entre dos posturas extremas e irreconciliables, con sombras de irregularidades y manos entrometidas, con desaliento en varios sectores. Un hito histórico se perfila… el cambio de gobierno. Una alteración en la cúpula del poder. A diferencia de otras ocasiones, llega signado más por escepticismos y miedo que por expectativas y esperanzas. Un bulto imposible de evitar o de rodear. Marcará nuestras vidas chiquitas y nuestras vidas sociales. Tiempo delirante.



Y aquí estamos. En medio de un paréntesis, en la mitad de corruptelas, omisiones y elusión de responsabilidades. Aquí estamos adormilados por episodios fulminantes sin saber qué hacer o para dónde tomar. No hay un minuto ni un suspiro de tregua. La fiesta debe continuar. No importa si las secuelas ya nos estén lastimando: estrés, insomnio, angustia, miedo, incertidumbre, desconfianza y una terrible sensación de indefensión y soledad.



Ojalá este momento fugaz entre dos tormentas, nos dé tiempo para tomar aire. Para aquietarnos y procesar la historia presente, extraer lecciones, rescatar algunos aprendizajes. Y para tomar viada para el siguiente ciclo que se viene también con fuego, polarización, venganza y alevosía. Aire y tiempo para alimentar la autoestima y la confianza. Que no nos pesque el nuevo momento desprevenidos. Que hayamos logrado interiorizar algunos cambios que nos fortalecen.Que no nos falte auto valoración y compañía.



Resulta oportuno ahora rescatar unas palabras de Mario Benedetti que circularon en las redes en meses pasados. Para ensayar un suspiro de alivio….



Qué bien nos vendría un abrazo / que nos acomode un poco.



Que nos haga ver / que no estamos tan solos

Ni tan locos / Ni tan rotos.