Diego Almeida Guzmán

Columnista invitado

El Catecismo de la Iglesia Católica al referirse a la dignidad de la “persona humana” refiere que en lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena en los oídos de su corazón. Agrega que la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre. Al margen de toda connotación religiosa este enunciado tiene un influjo humanístico profundo.

Una de las más evidentes proyecciones de la conciencia está dada por la obligación moral del hombre de compartir con los demás. Para Aristóteles, la solidaridad es el vínculo que une a la polis más incluso que la propia justicia. Séneca sostiene que no hay bien alguno que nos deleite si no lo compartimos. En estas sencillas frases bien puede identificarse a la base misma de la “solidaridad”. Ya en épocas más cercanas encontramos al manifiesto de la Revolución francesa de “Libertad, Igualdad, Fraternidad”, formulado por Robespierre en su famoso discurso de diciembre de 1790.



En el campo sociopolítico, a partir de mediados del siglo XX en Europa y por cierto bastante más tarde en Latinoamérica, el concepto de solidaridad vino a colación con la noción del “Estado de bienestar”, el cual si bien fue conceptuado originalmente en la Ilustración, tuvo su desarrollo en la postguerra. A Ecuador llegó, al menos como teoría, no antes del fin de la última dictadura militar.



Remitiéndonos al espectro geopolítico, la “pragmatización” del concepto de solidaridad tanto como política de estado cuanto de convivencia entre los miembros del mismo, tiene dos claros extremos que merecen ser resaltados.

En el Viejo Continente tenemos a los países escandinavos como referentes de estados solidarios, que sin hacer mayor ostentación de su ascendente ideológico (socialismo o capitalismo humano), han logrado brindar a sus habitantes los más altos estándares de vida conocidos en la historia de la humanidad, sustentados en la solidaridad social.



En contraste encontramos en Iberoamérica al fracaso chileno: un estado que alardeando de la bondad de sus políticas sociales y económicas ha logrado, ciertamente, niveles de desarrollo general aún no alcanzados por otros países de la región. No obstante, tales logros no se han reflejado en el bienestar de las grandes masas de su sociedad, convirtiéndose así en el mejor ejemplo de un país poco solidario, y por lo tanto absolutamente inequitativo. Los resultados macroeconómicos no siempre implican bienestar humano; no lo hacen cuando desatienden al ser humano.



Tenemos en Ecuador un gran reto por delante. No avizoro mejores días a menos que sectores sensatos del país rechacemos posiciones extremistas y egoístas de fracciones políticas y de colectivos gremiales, identificados los unos con los otros, que anteponen sus intereses inmediatos a aquellos de la nación.