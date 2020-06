De esta crisis fiscal vamos a salir, aunque dolorosamente. Los gobiernos no quiebran. Debido a la renuencia a reducir el tamaño del Estado muchas cuentas se pagarán con papeles presumiblemente de largo plazo. Lo trascendental es tratar de atisbar a qué salimos.

Desde 1970 nos acostumbramos a crecer gastando la renta petrolera. Desde 2000, que dolarizamos y abandonamos la práctica de emitir moneda incontinentemente, dependemos del ingreso de divisas: petróleo complementado de deuda e inversión externas. Desde 2007, nos endeudamos y gastamos exageradamente, precipitando la crisis actual.



Ahora, dado el inmenso sector público, la renta petrolera no alcanza, se seca el financiamiento externo privado y las autoridades estiman que un rebote parcial en 2021, la economía crecerá menos de 2% anual por tres años. Este bajo crecimiento presume la continuidad de las actuales políticas. Las cosas pueden ser mucho mejores: hay que reorientar las políticas públicas para atraer más divisas y utilizarlas bien.



La inversión pública debe dirigirse a lo que más aporta a la economía, y no, como con el régimen anterior, a lo que deja mayores coimas. Es insólito que hayamos invertido más de USD 5 mil millones en refinerías y hoy no podemos refinar ni un solo barril.



Debe crearse un entorno favorable a la exportación. A pesar de un sesgo antiexportador desde 1970 profundizado desde 2007 con que la elevación de los costos internos y el impuesto al movimiento de divisas, Ecuador mantiene su liderazgo mundial en banano, camarón y atún, y tanto sus rosas como su cacao son mundialmente aclamados. Esto tiene que ampliarse a rubros relacionados.



La industria de sustitución de importaciones tiene que reconvertirse. En 1970, con el inicio de la era petrolera y el nacimiento de la CAN que creó un mercado ampliado cerrado para profundizar la sustitución de importaciones, protegimos a industrias entonces nacientes. Cincuenta años después son senescentes, y si aún requieren protección, deben abandonar las líneas no rentables y concentrarse en las rentables, o reorientarse. Cada empresa es un conjunto de capital financiero, humano y físico, capaz de reaccionar a los cambios en el mercado.



Ecuador es el país del mundo de mayor potencial minero (otros, como Australia, Chile y Sud África, son realidades) y hay que aprovecharlo. Las mayores empresas mineras están listas para invertir en grande, pero Ecuador tiene cerrado el catastro minero, se demoran los permisos ambientales, se tolera que autoridades locales cierren las carreteras que lleva el mineral a los puertos, que activistas destruyan instalaciones, y ambigüedad sobre si las concesiones mineras son revocables. Se requiere un apoyo decidido y sin incertidumbre. La salida sin gran minería será durísima.