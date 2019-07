Relaciones con EE.UU.

En una visita relámpago, el Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, se reunió con el presidente Lenín Moreno.

Su paso por Ecuador fue parte de una gira por varios países de la región. Aunque fugaz, ya que duró apenas 2 horas, ha sido un paso positivo en el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países. Muy deterioradas después del bajón que hubo durante el gobierno de Rafael Correa.



Pese a que en junio de 2018 el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, visitó ya nuestro país, el encuentro con Pompeo tiene una relevancia fundamental. El Secretario de Estado no solo que es el líder de la diplomacia norteamericana sino que, de acuerdo a varios analistas, es la segunda persona a bordo en los EE.UU. después del presidente Donald Trump.



Este tipo de encuentros personales tienen un peso importante ya que permiten, en un ambiente de cordialidad y apertura, poner en la agenda bilateral temas que a través de los canales normales podrían tomar meses. En el caso de los Estados Unidos la crisis venezolana, la ola migratoria a los Estados Unidos y el narcotráfico son una prioridad. De igual modo, el distanciamiento que se dio a raíz de la proliferación de los regímenes bolivarianos y la expansión de China en la región.



En el caso de Ecuador son también una prioridad el problema de Venezuela y el narcotráfico. Sin embargo, hay otros aspectos que, dentro de la nueva orientación de la política exterior que ha impulsado el canciller José Valencia, preocupan: un tratado de libre comercio, mayor inversión en sectores estratégicos, apoyo en seguridad y defensa, cooperación para el desarrollo, lucha contra la corrupción, entre otros.



Pese a que en las actuales circunstancias la firma de un tratado de libre comercio puede ser difícil, incluir nuevos productos a los que ya constan en el Sistema General de Preferencias (SGP) podría ser una gran opción. Es decir, sería como incluir lo que nos interesa como país sin tener que firmar un tratado de libre comercio propiamente dicho.



Esto también ayudaría a mejorar y ampliar los niveles de inversión de capitales norteamericanos en Ecuador no solo en sectores estratégicos (minería, petróleo, etc) sino en también en productos considerados como no tradicionales: flores, café, cacao, entre otros.



El apoyo en seguridad y defensa no debería concentrarse a capacitación, ciberseguridad y eventualmente interdicción de drogas. En este ámbito se podría aprovechar de la experiencia que ha tenido Colombia en los últimos años.



Ahora que la Agenda de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) ha vuelto al Ecuador es importante que ésta no se disperse. Es decir, que exista mayor coordinación con las prioridades que tiene el país en el campo social.

Qué decir en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Para mi forma de ver, la corrupción y el narcotráfico son dos de los grandes problemas que tiene América Latina.