Acierto y apertura de una puerta a la esperanza, constituyeron los debates de 16 candidatos a la Presidencia de la República, iniciados por El COMERCIO y Televicentro.

¿Demasiados? No, porque los antiguos ya son conocidos y saben cómo actuar en el Poder. Los nuevos, con pasión, energía y amplios conocimientos harían posible la renovación de la vida política y administrativa.



Si los nuevos persisten en la actividad política aportarían al cambio efectivo que deje atrás a la poco útil politiquería que nos mantiene en pobreza moral y económica. Trabajar con la maraña legal que todo dificulta y con un aparato burocrático que, en parte, camina al mismo ritmo de esa maraña, es quizá lo que deben conocer, para una eficaz administración. En pocas palabras, experiencia de la realidad en el sector público.



Para tener una idea más cabal de la posibilidad de cambio con la ola juvenil, hay que conocerlos. El Semanario Líderes que entrega EL COMERCIO con la edición de cada día lunes, deja conocer y valorar sus capacidades transformadoras.



¿Cuál la realidad actual del Ecuador? Solo mencionemos estos ejemplos: a) “En una operación de 5 años se desviaron 5 millones del bono” (EL COMERCIO 01-08-2021). Se trata del Bono Solidario que paga el Ministerio de Inclusión Social (MIESS). b) “Deforestación”: Complejas redes trafican madera. Los decomisos se elevan (EL COMERCIO, enero 17, 2021). Cantidad: 13.141 metros cúbicos, solamente en el año 2020. c) El desperdicio del dinero público por una pelea inútil en la alta burocracia electoral por equivocación en el nombre del Movimiento patrocinador de un candidato. El error obligó a remediarlo ordenando nuevas papeletas. Se perdió más de medio millón de dólares, pero semejante cantidad en la alta burocracia política apenas sirve “para los tabacos”. d) La Moral por el suelo. Las altas autoridades deportivas seguramente en conexión con las de Inglaterra, estarán investigando el bochornoso caso de la fallida inclusión de nuestro joven futbolista Moisés Caicedo al equipo Manchester United. El periódico de Londres Manchester Evening News relata: “Las conversaciones se vieron comprometidas por el involucramiento de varios intermediarios y una fuente del Club contó que la negociación se volvió muy sucia”. ¿Acaso ofrecieron coimas o porcentajes, a la manera como se acostumbra en nuestro país? ¿No es un caso de honor nacional? Más abajo: ¿No es para causar miedo la oferta de vacunas falsificadas de Laboratorios Pfizer, ofrecidas en estuches similares a los originales, cuando ni llegan todavía al país?



Difícil tarea para el gobierno que se elegirá en abril. La audacia, el cinismo, la desvergüenza y el aumento del narcotráfico no tienen medida y darán combate abierto al imperio de la honradez. Hay que estar preparados.