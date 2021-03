Prohibido preguntar

La exposición de los planes económicos de los candidatos se redujo a unas cuantas fórmulas que los candidatos no podían desarrollar gracias a la genialidad del Comité de Debates que contribuyó a la desorganización planeada por los “organizadores” del debate presidencial. Cinco o seis preguntas en cada tema, para responder en un minuto y medio. La pregunta solo tiene sentido cuando es posible la respuesta.

Entre esas fórmulas económicas, sobre las que los participantes pasaron como gato sobre brasas, se mencionó la palabra mágica de la pandemia, “cuarentena”, pero no para los ciudadanos sino para el dólar. Era la única oportunidad para preguntar al candidato cómo será la aplicación de semejante medida y sus compañeras, las salvaguardias y los aranceles. No son inventos del candidato, son las medidas de siempre, utilizadas por los populistas de izquierda, en todas partes y con los mismos resultados.



La fórmula tiene, como todo sofisma, la apariencia de una verdad. Tenemos que defender el dólar y evitar que huya al exterior o que lleven a los paraísos fiscales. Hay que restringir las importaciones porque se pagan con dólares que salen del país y hay que poner aranceles para incrementar los precios de los productos importados y disuadir a los ecuatorianos que consuman de esos productos y obligarles a consumir productos nacionales. Luce tan patriótico, si no provocara la salida de dólares con el solo anuncio de la medida, si no ahuyentara la inversión extranjera, si no condujera fatalmente a la inflación y la devaluación. Y para devaluar hay de desdolarizar. Así que ya pueden jurar sobre cien biblias que no habrá desdolarización; lo harán porque la política económica de la izquierda populista lo exige.



Lo hicieron Venezuela y Argentina. La devaluación ha conducido a Venezuela a imprimir billetes de un millón de bolívares que a nosotros apenas nos servirían para pagar un pasaje de transporte urbano. Un dólar valía en Argentina 40 pesos cuando volvieron los Fernández, ahora para comprar un dólar se necesitan 140 pesos. Los economistas no han logrado explicar esta simple verdad a los ecuatorianos.



El candidato de la derecha liberal tampoco tuvo tiempo para explicar su modelo económico, obligado a someter sus propuestas al lecho de Procusto de 30 segundos diseñado por el Comité de Debates. La exasperante marcha de los segundos no permitía concentrarse en las respuestas.



La magia de las preguntas reside en que colocamos a los candidatos en condiciones de inferioridad: como dueños del poder, buscamos un administrador y hacemos preguntas para averiguar a quién debemos encargar la administración del Estado. No aceptarán preguntas, están prohibidas, deberemos limitarnos a las declaraciones. Ya nos han dicho ambos que nos aseguran la felicidad celestial y que el otro nos traerá el infierno, con ello se niegan a hablarnos de economía y nos hablan de teología.