Desde mañana las ‘primarias’

Según el calendario para los próximos comicios, aprobado por el Consejo Nacional Electoral, mañana, 9 de agosto, comenzará la etapa de “elecciones primarias”, en la que, hasta el 23 del presente mes, los partidos y movimientos políticos deberán nominar sus candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República, asambleístas, parlamentarios andinos y miembros de las juntas parroquiales, con lo cual prácticamente se iniciará el proceso que culminará el 7 de febrero del próximo año con la asistencia las urnas o el 11 abril si se requiere segunda vuelta, lo cual es muy probable.

En realidad, en la mayoría de los casos las diversas tiendas políticas tendrán que decidir en ese lapso sólo sus candidatos a la Vicepresidencia y a los organismos pluripersonales, pues ya han anunciado su precandidatura más de veinte aspirantes a la Primera Magistratura, varios de ellos, como ya es costumbre, sólo con afán de figuración.



Inclusive, a sabiendas de que el triunfador en esta contienda heredará una situación muy compleja en lo económico, político, ético, etc., desde hace algún tiempo se hallan ya en campaña proselitista Guillermo Lasso, de Creo; Lucio Gutiérrez, de Sociedad Patriótica; Otto Sonneholzner, aún sin partido; Yaku Pérez, de Pachakutik, aunque la Conaie tiene otras opciones; Alvaro Noboa, quien terciará por sexta ocasión, aunque su partido fue extinguido, al igual que unos cuantos movimientos.



Pese a las dificultades causadas por el coronavirus y por la pugna irreconciliable entre dos sectores del Consejo Nacional Electoral y al pedido de varias tiendas políticas de que se posterguen los comicios, el organismo rector del evento, según ha informado su presidenta, Diana Atamaint, ha tomado providencias para cumplir el cronograma vigente y para procurar precauciones sanitarias, en especial durante la asistencia de los electores a las urnas.



Así mismo, las recientes reformas del Código de la Democracia, aprobadas por la Asamblea Nacional, se cumplirán a lo largo del proceso, por ejemplo el 17 de enero se efectuará un debate entre todos los candidatos a la Presidencia de la República y el 21 de marzo un segundo encuentro entre los dos finalistas, en caso de que haya balotaje; la votación para asambleístas y parlamentarios andinos se hará por listas (en plancha) y ya no en forma individual y la asignación de escaños mediante el método D’ Hondt.



Mientras tanto prosiguen las investigaciones y los juicios contra dos ex mandatarios y los hijos de uno de ellos, un Alcalde, miembros de la Asamblea Nacional y de la Función Judicial, funcionarios públicos y empresarios por diversas acusaciones, lo que demuestra que la corrupción es tan contagiosa como la pandemia y que no respeta el dolor y la angustia de la gente y que más bien se la ha aprovechado para cometer delitos, como la proliferación de carnés de minusválidos y los negociados con medicinas.