Los tres son un peligro

Irresponsables y peligrosos para la salud pública serían las más benévolas evaluaciones que podemos dar a los presidentes de las tres economías más poderosas de América. Dueños de talantes y actitudes similares –poca empatía, desprecio por la ciencia y apego a realidades paralelas- han sido pésimos líderes durante la pandemia.

Más de 40 % de los muertos por covid- 19 en el mundo están en Estados Unidos, Brasil y México. ¿Qué responsabilidad tienen en esta tragedia sus respectivos presidentes, Donald Trump, Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador? La historia los juzgará, pero hay evidencias de peso que los comprometen.



Más allá de sus diversas retóricas ideológicas, donde priman miradas binarias de la realidad, los tres comparten un corte populista, pendenciero y narcisista. Seguro, si se llegasen a reunir para charlar de cómo enfrentaron la pandemia, escucharíamos una batería de auto elogios, aunque estén en las antípodas de gestiones destacadas como las de Taiwán, Nueva Zelanda o Alemania.



Cuando el peligro de la pandemia acechaba, Trump, sin evidencia ninguna, dijo que todo estaba bajo control y que no pasaría nada. Bolsonaro habló de que el coronavirus era apenas una “gripita”, mientras López Obrador declaraba que no había de qué preocuparse y sugirió a la población abrazarse, y si era el caso, llevar algún amuleto de protección. Desde aquellas declaraciones no han pasado ni tres meses. Hoy, EE.UU., Brasil y México cuentan por miles a sus muertos y el drama sigue. Pero los tres sostienen que las cosas van bien. Trump y el mexicano aseguran que domaron la pandemia cuando contagios y muertes llegan a récords. Bolsonaro, en cambio, ha optado por retener las estadísticas. Uno podría preguntarse cómo personas que desprecian la ciencia, que acomodan o inventan datos y hechos y que tienes una facilidad pasmosa para descalificar al contrario y a la prensa, llegaron a tales posiciones. Los tres triunfaron con las reglas de la democracia y si no es por las instituciones que las resguardan, imperfectas siempre, su presencia sería una condena.



Pero Trump se someterá al voto en noviembre. En Brasil habrá elecciones en 2022 y el mismo año se realizarán votaciones para saber si López Obrador sigue hasta 2024 (seis años de gobierno) o si su gestión se acorta a cuatro. En 2021 se renovarán las cámaras legislativas en el país azteca y el partido oficial puede perder.



El manejo de la pandemia y de la crisis económica será evaluado por los electores. Serán ellos y no la intervención de ningún poder externo quien decida qué pasará con estos populistas. La democracia es imperfecta, puede recetarnos líderes peleados con la verdad, la tolerancia y hasta el sentido común, pero es lo mejor que tenemos y hay que defenderla. Ojalá en cada democracia que nos toca vivir, ejerzamos la ciudadanía para dar un puntapié a los presidentes que yerran. Estos tres lo merecen. Esperemos el momento adecuado.