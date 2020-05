¿Será posible lo ético?

¡Vergüenza!, es la tacha frente al desborde de corrupción en la contratación pública en el Ecuador. Su caldo de cultivo está en el accionar de buena parte de los actores que han venido decidiendo, desde el poder, sobre la contratación pública y su financiamiento.

Por un lado, una acumulación de obstáculos que desalienta a muchos; por otro, el freno a raya, cuando toca pagar la ejecución de una obra, la prestación de servicios o la compra de bienes, lo que coloca al poder público del Ecuador en la vergonzosa categoría de ser uno de los peores pagadores de la Región.



Un proceso normal y transparente de contratación debe partir desde la identificación de las partidas, sobre las cuales se van a efectuar los pagos, a lo que sigan todas las etapas; y que, ejecutada la obra o recibido el bien o el servicio, el contratista pase a facturar, sobre la partida correspondiente, para el pago, y que éste se realice.



Para el contratista, la realidad viene siendo otra: le avisan que no puede facturar porque la partida asentada en el contrato no tiene provisión de fondos; y, como deben retenerle un porcentaje para el impuesto a la renta –que puede llegar hasta a un 10%- al no haber dinero para hacer la retención, no le pueden recibir la factura; y, además, debe pagar el 12% de IVA. Pasan los meses sin que el contratista pueda facturar, paso previo a cobrar.



Quizás para no perder todo, prefiere entregar algo a los que deben viabilizar el pago.



Los contrastitas honestos son sustituidos por los membretes de los que tienen vinculaciones con el poder. Ahí están los sobreprecios y otras prácticas mafiosas.



En obligaciones que no han permitido facturar a los contratistas, debe estarse por cerca de dos mil millones de dólares.



No pasaron “billete” para que les paguen o no tuvieron padrino. En consecuencia, no han cobrado.



En la Ley reformatoria de las Finanzas Públicas, se pelotea el problema para el 2021 o al próximo gobierno. Se instruye que se elabore una metodología, en 180 días, para decidir qué hacer.

Le pido al Presidente Moreno y al Ministro Martínez, un comportamiento ético.



Que incluyan un veto que exprese: “Todo contratista al que no han permitido facturar, en 30 días debe presentar su reclamo ante la parte contratante, la cual, en los 30 días siguientes, bajo responsabilidad personal de quien la representa, debe confirmar si existe la acreencia que se reclama, o si debe rechazarse el reclamo. De confirmarse la acreencia, de no ser posible el pago, que se instrumente la deuda existente, para que el contratista tenga un soporte que le sirva ante sus acreedores y proveedores”.



De no haber esa ética, se consagraría que los gorgojos de la corrupción serían los contratistas privilegiados del Estado.