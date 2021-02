En pindingas

A la Dianita no le dio la talla, me dijo Julio C. Trujillo pocos días antes de morir, comentando las barbaridades que hacían en el CNE. Se celebraron las elecciones y hasta el momento de escribir este artículo el miércoles 10, no sabemos que candidatos van a la segunda vuelta a celebrarse en abril. Hay uno definido y dos disputando voto a voto su paso a la vuelta de definición. Una gran sorpresa la que dio Xavier Hervas candidato de la Izquierda Democrática, con una campaña distinta, positiva y técnicamente desarrollada, triunfo que deben cultivar él y el partido.

Y lo que tenía que pasar pasó. Era imposible que con la conducta que ha tenido la mayoría del CNE no surjan los problemas que afronta el país. Resoluciones con dedicatoria han minado la confianza que requiere un organismo de esta naturaleza. Nombramientos a personas que tenían juicios pendientes; posiciones cambiantes de los consejeros para exigir prebendas; entrega de funciones trascendentes a personas relacionadas con un partido político. La presidenta Atamaint tiene 15 direcciones y coordinaciones. El consejero Cabrera 8 y Estela Acero 4. 27 en sus manos.



Y, lo más grave, el reparto de las delegaciones provinciales controladas 5 por el correísmo, entre esas Pichincha; 6 Pachakutik en las que tiene mayor presencia electoral, y 5 el partido social cristiano, entre esas Guayas. Ya vimos lo que sucedió en Pichincha en las últimas elecciones seccionales: anulaciones masivas de votos dieron el triunfo a sus candidatos.



Entregadas de esa manera las delegaciones es imposible garantizar que las cosas se hacen con limpieza y rectitud. No existe control cruzado. Organizan las mesas y su desenvolvimiento, con su propio personal.



¿Por qué Diana Atamaint publicó el resultado del conteo rápido si este no había concluido? Arauz, Pérez y Lasso, en ese orden, anunció, lo que generó la lógica expectativa en los candidatos y en la ciudadanía. Poco tiempo después fue el Vicepresidente del CNE el que aclaró que el conteo estaba incompleto y que existía un empate técnico, lo que dio lugar a protestas y acusaciones de los que se consideran ganadores y los que se sienten perjudicados. Y ahora padecemos segundo a segundo y voto a voto, generando inevitables dudas y lucubraciones. Hay que insistir ¿por qué anunció la señora Atamaint algo que no estaba completo?



Todas estas acciones van directamente contra la confianza elemental que se requiere. ¿Se puede confiar en un organismo que actúa así? ¿Con qué certezas van a ir los candidatos, si aún no se conocen los resultados y estos varían día a día y circulan proyecciones, interesadas o no, que casualmente coinciden con el interés manifiesto del triunfador de la primera vuelta? ¿Qué legitimidad puede tener un presidente en estas condiciones? Trujillo, también en esto acertó .