Peor que “chinches”

Debe haber orden y transparencia en cualquier escenario de gestión, al inicio, durante su ejercicio y a la salida. Lo de la “mesa puesta”, definida por los que se van – fue fraseología cuando el traspaso del poder de Correa a Moreno – usualmente, en menos o más días, es cuestionada por los que llegan o llegaron...

Orden no debe significar sólo acomodar, que puede derivar a solo consagrar las formas, también debe ser reformar, pero no para el caos, sino para que haya un orden, con legitimidad, que merezca respeto.



El acuerdo con los tenedores de bonos de deuda externa, en la línea citada, es buena noticia, que nos dan el Presidente Moreno y el Ministro Martínez.



Una tarea inmediata debe ser modificar las exigibilidades de las deudas amarradas con ejecución de obras por contratos “a dedo”, cuyo peso ahoga al Fisco. Ahí están las deudas con China, algunas en que ni siquiera se tomaron todas las previsiones del caso –el caso Coca-Codo Sinclair en que se irrespetaron los estudios existentes que señalaban advertencias que hoy constituyen peligro que podrían acercarse a inminente -.



Otra tarea, que no puede esperar más, es la voluminosa deuda interna, por transferencias no efectuadas que, por normas constitucionales y legales, debieron hacerse a entidades explícitamente señaladas en la normativa, y para sus pagos de remuneraciones y otros. También por pagos no ejecutados que debieron atenderse desde la caja fiscal, vía Cuenta Única del Tesoro Nacional, para proveedores y otros.



La mora, en la deuda interna acumulada por meses, desde mucho antes de la pandemia, está entre las causas de la corrupción generalizada, que se multiplica más que los “chinches” –insectos parásitos, diminutos, de color marrón- cuando falta higiene, porque la mora es como ésta, en lo financiero, se ajustan “compensaciones” políticas, en el mejor de los casos, o se condicionan pagos a “retribuciones” por debajo de la mesa, cuando se desborda, ahuyentando a oferentes que quieren ser honestos, y fomentando a los “Salcedo” y otros similares.



Deben elaborarse cuadros de transferencias y pagos pendientes, con instrumentaciones que aseguren a los acreedores de unas y otros, las obligaciones no atendidas; y, sobre esos cuadros, trabajar alternativas de solución.



En contratación pública se están introduciendo reformas. Ojalá acaben con las mañoserías que llevan a la práctica repetida, de que si el que deba ser beneficiario, en concurso limpio, no es el que era el “pre-ungido” para el negocio, debe tumbarse el proceso de concurso o licitación, para el “va de nuevo”, así como el irrespeto al portal de información, en que se incluyen tardíamente pasos que deberían ser informados antes de cualquier resolución sobre lo principal.