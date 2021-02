A paso distinto

El Fondo Monetario reveló una nueva perspectiva optimista del desempeño económico mundial. El Fondo ve avances en la lucha contra la pandemia. Si bien surgen nuevas cepas, de más fácil contagio, por otra, más laboratorios comienzan a ofertar sus vacunas, se perfeccionan tratamientos para casos graves, se descubre el efecto positivo de medicamentos que mitigan los efectos del virus.

La lucha contra la pandemia no es uniforme. En los países donde se producen vacunas sus gobiernos exigen a los laboratorios que les cumplan los contratos, y estos han tenido atrasos en la producción. Se presume que en el verano boreal, en los países avanzados habrá suficiente abastecimiento de vacunas. Para el resto de países entre esos Ecuador, esto se daría recién en 2022. La recuperación avanzará a paso rápido para los desarrollados, y lento para los demás.



Ecuador, luego del simbólico envío de 8 mil dosis de la vacuna Pfizer, que solo cubre a 4 mil pacientes, no ha vuelto a recibir vacunas: Pfizer está ampliando las instalaciones de su laboratorio en Bélgica, para poder aumentar su producción. Pero mientras procede la ampliación, la producción se restringe. La OMS a través de su programa Covax compra vacunas a los distintos laboratorios para su distribución mundial; en la lista de los que las recibirán primero están tres en Sudamérica: Colombia, Perú y Bolivia, no así Ecuador.



Incide en la recuperación la capacidad de una economía de adaptarse al trabajo con distanciamiento social; teletrabajo, en particular. A las economías industrializadas les va mejor, pero las que dependen de servicios que requieren atención personalizada, como el turismo, tienen más dificultades. La mayor recuperación se daría en los EE.UU., ya que el presidente Biden favorece un agresivo estímulo al consumo por USD 1,9 millones de millones. Ese aumento en la demanda en EE.UU. significaría aumento de importaciones, con lo que ayudaría a la reactivación en mundial, el Ecuador entre los beneficiados. Ecuador también se beneficiaría de un alza moderada del precio del petróleo y los metales, fruto de la recuperación.



China tiene al virus bajo control y se espera que crezca 8,1% este año. Lamentablemente Pekín está en campaña contra los productos del mar importados, culpándolos de propagar el virus. Como Ecuador es el principal proveedor de camarón a China, el cierre parcial de ese mercado tiene por los suelos el precio del camarón ecuatoriano.



Tanto el nuevo gobierno como el actual deben priorizar la obtención de vacunas y una ágil campaña de vacunación. A su vez, mejorar el entorno regulatorio para el teletrabajo, y estimular a las empresas de servicios digitales para que amplíen y actualicen su tecnología. No podrá haber un crecimiento económico sostenido si el país no accede a conectividad de punta.