¿Hizo bien?, ¿hizo mal?

Son las preguntas sobre completar dos pagos anticipados de USD 500 millones, con intereses, cada uno, a Goldman Sachs y al Credit Suisse, ordenado por el Ministro Martínez, en abril del 2020.

La respuesta sería: depende de cuándo y por qué se llegó a tal situación.



Los desembolsos de las entidades financieras se dieron el 2018 y la instrumentación fue de “repos” de bonos, cada uno, más/menos, por USD 1 250 millones, esto es: entregamos bonos por esta suma y, en cada caso, desembolsaron al Ecuador el 40% de ese monto.



Lo entonces muy publicitado, para aplausos, fue que se trataba de una operación a una tasa de interés muy por debajo de la que se venía pagando en operaciones de bonos, no se publicitó el monto del diferencial de bonos comprometidos.



En la operación de “repos”, de no pagarse en dinero lo desembolsado, USD 500 millones, con intereses, en cada caso, la contraparte se quedaba a firme con USD 1 250 millones, en bonos, o sea 2.5 veces el valor desembolsado, más intereses, bonos que se volverían líquidos a su vencimiento. Y, hubo más, se pactó que si los bonos perdían valor en el mercado, había que reponer el margen (cláusula margin call), con lo cual, desde noviembre del 2019, había un importante adicional de respaldo en dinero a favor de los acreedores, lo que podía llevar su monto a una suma ilimitada, peor de caerse en default.

Desbordado el colateral, pudiendo perderse los bonos por el 250% del valor del crédito que se recibió el 2018, más los ajustes por la depreciación de los bonos, el Ministro prefirió completar la liquidez, considerando lo acreditado desde noviembre del 2019, y pagar, en cada caso, los USD 500 millones más intereses, liberando los bonos comprometidos.



Esto fue como que una persona entrega a otra en propiedad un equipo nuevo de telefonía 2020, cuyo valor se aproxima a USD 1 400, pero sólo recibe USD 300, como crédito, pactando que de no pagar los USD 300, en seis meses, la contraparte se queda con elequipo. Sería estúpido no pagar los USD 300 y perder el equipo avaluado en USD 1 400.



¿Estuvo bien lo que se hizo el 2018?, para nada, fue irresponsable, hasta se reformó el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, a fin de no contabilizar lo entregado en repos como deuda, sino como contingente, o sea, si Martínez no pagaba en abril y se producía un default, recién el monto de USD 2 500 millones, sumando las dos operaciones, con los ajustes que se habrían dado, se habría registrado como deuda.



¿Cuántas y cuáles deudas con cláusulas de privilegio para algunos acreedores se han dado? La falta de transparencia en cuanto a deuda pública – y en otros espacios- ofende al respeto que el Gobierno le debe al pueblo ecuatoriano.