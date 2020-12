Inquietudes Nacionales

1.- ¿Cuáles son las reformas que debiera emprender y aprobar la Asamblea para cumplir con los compromisos con el FMI?

La urgente es la de la lucha contra la corrupción que es condición previa para el segundo desembolso y debía estar aprobada por la Asamblea antes de la reunión del directorio del FMI, en cuya agenda consta el tratamiento del informe de la administración y está fijada para el 21 de diciembre. Al día de hoy se puede decir que está cumplida.



La segunda se refiere a la modificación del Código Monetario cuyo propósito es recuperar la autonomía del Banco Central, con un directorio del alto nivel técnico para asegurar el manejo profesional de los instrumentos bajo su responsabilidad a fin de preservar la dolarización e impulsar la restauración de políticas consistentes que permitan tener un sistema financiero, en su más amplia conceptualización (bancos, cooperativas, mercado de valores, seguros, etc) estable. Y, hacerlo a través del manejo de las políticas de liquidez, tasas de interés, crédito, normas macro y micro prudenciales, bajo un régimen muy estricto de prohibición al uso de las reservas internacionales para financiamiento del gobierno o cualquier otra entidad pública. Se entiende que esta reforma será puesta a consideración de la Asamblea en el transcurso del mes de enero.



2.- ¿Qué opina del Acuerdo Comercial de fase 1 con Estados Unidos, qué debe seguir y en qué tiempos se puede alcanzar los fines propuestos?



Es difícil ofrecer una respuesta clara. Los temas que abarca se enmarcan en “facilitar” los trámites vinculados con las operaciones de comercio exterior. Obviamente, hacer las cosas más fáciles y previsibles por parte de los gobiernos hacia el sector privado es siempre un objetivo deseable, pero no se aprecia cuales son los compromisos objetivos que van a cumplir las dos partes.



Se menciona dar más transparencia a estas operaciones para luchar contra las ilícitas, pero aquí tampoco se tienen referencias claras del alcance de los compromisos.



Ante los problemas políticos de negociar de forma integral los acuerdos de comercio, parece que a EE.UU. le interesó fraccionar los procesos (con Brasil también lo hizo recientemente) para salirse del proceso de autorización previa del Congreso de la Unión.



¿En qué se favorecen las exportaciones nacionales? Veamos de que forma facilita la operatividad los EE.UU. En cambio parece más previsible ver un alivio en el trámite de las importaciones ecuatorianas de productos del norte.



Sobre las rosas y el Sistema General de Preferencias (SGP), no hay nada concreto todavía, más allá de la oferta de ponerla en la agenda legislativa.



Finalmente, una pregunta: ¿Porqué el Ecuador no aplica el Acuerdo Multilateral de Facilitación del Comercio (AFC), que se lo firmó años atrás?, cuyo contenido precisamente busca movilizar rápidamente los bienes en los procesos de nacionalización de los países?



3.- ¿Cómo evalúa el avance de la economía y el comercio exterior al cumplirse un nuevo aniversario del acuerdo entre Ecuador y la Unión Europea?



Se puede decir que funciona con normalidad y debo entender que las partes se sienten satisfechas pues las relaciones comerciales tienen un conjunto de reglas previsibles que hacen de ellas un instrumento de crecimiento y potencialización de la inversión privada.



Con este ejemplo se confirma los beneficios que trae la estabilidad de la política económica pues destierra la arbitrariedad o discrecionalidad de las instituciones públicas.



Según Fedexport, este acuerdo comercial ha generado 500 millones de dólares adicionales de exportación y 22 mil nuevos empleos.



4.- El país profundiza su relación con los países del continente que están en la cuenca del Océano Pacífico. ¿Qué debiéramos hacer respecto de Asia?



La política económica en el campo internacional debe sustentarse en la búsqueda de tantos acuerdos comerciales como sean los de su mayor conveniencia y valor. El mercado asiático representa más del 25% del PIB mundial y en poco tiempo el eje del desarrollo mundial se trasladará del océano Atlántico al Pacífico, lo cual demuestra la fuerza que tienen esas economías en el proceso de reordenamiento del equilibrio de poder planetario.



Ante esta evidencia, reconocida mundialmente, el interés del Ecuador en participar de alguna manera en la cobertura de las necesidades que este mercado ampliado creará conforme profundice su desarrollo y, aprovechar su situación geográfica que podría ofrecer atractivos para la incorporación a las cadenas de producción internacionales, es absolutamente claro. No hacerlo sería un error imperdonable, como lo es el no haberse mantenido con Colombia y Perú en las negociaciones bilaterales con los EE.UU., que ahora la buscamos con ahínco pero sin la misma fuerza por estar solos.



5.- ¿Cómo interpreta el crecimiento de la minería, las exportaciones de banano y el cacao en los ingresos del Ecuador frente al petróleo? ¿Es coyuntural por el covid o vamos hacia un cambio de matriz productiva?



Es el resultado del esfuerzo realizado por la política económica para atraer el interés de inversionistas especializados con capitales que exploten los reservorios mineros; y, de los empresarios ecuatorianos cuya visión de largo plazo les ha permitido ser competitivos en esos campos aprovechando además las oportunidades del acuerdo con los países europeos. Si esto se ve luego de un largo período de maltrato a las actividades privadas, podemos imaginar lo que serían los resultados si el país decidiera buscar abiertamente competir en algunos mercados mundiales, abandonando esa visión derrotista, miope, que transmite un mensaje de ser una sociedad de incapaces.