Se ha iniciado el trámite de varios juicios políticos contra funcionarios del Estado, no, como ha sucedido tradicionalmente, por actos positivos violatorios de la Constitución o las leyes que presuntamente hubieren cometido, sino por omisiones incurridas en el ejercicio de sus funciones.

Esta novedad merece ser examinada. La responsabilidad por omisión pasó del catecismo (se mantiene la frase ritual de pedir perdón por los pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión) al Derecho: hay delitos de acción y de omisión, según prescribe el Código Penal. Y en principio, no existe dificultad para aceptar que también podría llevarse adelante un juicio político, por omisiones del funcionario en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales o legales.



Los juristas fueron siempre muy cautelosos en este tema. Porque si es evidente que se debe sancionar a una persona por infracciones que consisten en actos que ejecutó, no resulta tan claro sancionarla por lo que no hizo.



Finalmente, el Derecho ha aceptado la responsabilidad por omisión en casos especialmente graves; pero, para admitirla, ha elaborado una compleja teoría que requiere de especiales comprobaciones.



Lo primero que se exige es que el presunto responsable haya tenido una obligación expresa de actuar para evitar un daño. Es decir que, si hubiera intervenido oportunamente, el daño no se habría producido. Y es obvio que quienes no tenían tal obligación, no responderán por ese daño, aunque hubieran estado al tanto de la situación.



La doctrina jurídica y el Código Penal atribuyen la obligación de actuar a quienes se encuentran en la llamada situación de “garante”. Garante es, valga la redundancia, quien está llamado a garantizar la intangibilidad del bien o interés protegido; y, por tanto, a intervenir con la diligencia necesaria para que no se produzca ningún daño.



En el caso de los funcionarios públicos, la obligación tiene su origen en las correspondientes normas constitucionales y legales. Pero una nueva dificultad surge entonces, porque las obligaciones de estos funcionarios se describen con tanta amplitud y generalidad, que no cumplen con la necesaria precisión que es indispensable para la aplicación de cualquier norma sancionadora. El Derecho exige que la obligación de actuar en un caso concreto esté clara y legalmente determinada.



Y queda otro elemento fundamental para establecer la responsabilidad por omisión: debe quedar probado que el daño resultante se habría evitado si el garante hubiese actuado. Pero en este punto surgen otras incógnitas: ¿estuvo en posibilidad real de poder actuar? Dada la maraña del sistema legal y la complejidad de la administración pública, ¿puede un alto funcionario impedir que, en los niveles que no están bajo su control directo, se cometan actos contrarios al orden jurídico? ¿hasta dónde puede extenderse su responsabilidad?



Estos puntos deberían ser tomados en cuenta, si se pretenden llevar adelante los anunciados juicios políticos.