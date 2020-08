Lo “objetivo” está relacionado con o fundamentado en la realidad y el conocimiento, a diferencia de lo “subjetivo” que concierne a lo interno del individuo, en que pesan elementos relativos, no siempre imparciales. Disertar sobre “objetividad” es, entonces, referirnos a un acto o hecho cierto con prescindencia de subjetividad alguna. En la objetividad prima la integridad, la razón y la lógica.

La exploración objetiva en modo alguno limita la libertad. Sin embargo, en el marco de la libertad, estamos obligados a no distorsionar la verdad. La verdad es siempre una y única. Aquello de “mi verdad” es manipulación retórica. Cuando la realidad “transmitida” se contamina por subjetivismos sórdidos deja de ser tal para convertirse en falsedad, al margen de cuáles sean las justificaciones que tengamos para deformarla o retorcerla.



El filósofo alemán Josef Pieper (1904 – 1997) sostiene que “Todo deber ser se funda en el ser. La realidad es el fundamento de lo ético. El bien es lo conforme con la realidad”. Al desarrollar sus teorías, en buena medida neotomistas, es decir sustentadas en Santo Tomás, afirma que la objetividad es la única actitud cognoscitiva adecuada al hombre, que se basa en la esencia del conocer, pues solo la “exigencia” de la objetividad permite que el conocimiento sea conocimiento.

Nos participa Pieper que el sujeto debe limitarse a establecer la existencia de “lo que está ahí”, es decir de “lo verdadero”. El contenido del discernimiento está determinado únicamente por el objeto: cuando el conocimiento se encuentra definido por la voluntad del sujeto, ya no es conocimiento.



El ser humano no formado en valores tiende a adulterar y desnaturalizar la realidad para acomodarla a sus particulares requerimientos de obtener indebido provecho de algo. Abandona la objetividad y se sumerge en un mundo de subjetividad. Ahora bien, es indispensable no confundir “objetividad” con “neutralidad”, entendida como el obrar de tal modo de no beneficiar una concepción en virtud de presunta superioridad intrínseca (Bruce Ackerman, Social Justice in the Liberal State, Yale University Press, 1980).



La objetividad y el apasionamiento, no son incompatibles entre sí. Lo éticamente reprochable es la pasión que lleva a acondicionar el conocimiento de la objetividad no bajo el cobijo de la subjetividad, sino violentando el mandato de honestidad.



La historia de los pueblos manifiesta que los que han alcanzado altos horizontes de integración social, de armonía “interclasial”, de avenencia entre aproximaciones supuestamente antagónicas, han partido de una observación objetiva de los componentes sociales. Así, han implementado medios basados en el “conocimiento” para superar sus diferencias. Abortan aquellos pueblos que escudriñan en soluciones que disfrazan la realidad.