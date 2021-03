A días de que se decida la elección del nuevo Presidente de la República, ha aparecido de pronto el nulo como uno de los actores de la segunda vuelta.

No me refiero al voto nulo, opción democrática que seguirá su suerte usual en estas instancias, sino más bien a la irrupción de un funcionario que ha pasado por su cargo de forma casi invisible e intrascendente, es decir, nulo por donde se lo quiera ver, y que ahora, antes de la votación decisiva, intentando congraciarse con algún líder y coideario suyo, ha presentado un informe falaz y tendencioso sobre los hechos vandálicos de octubre de 2019.



El referido informe, emitido por la Defensoría del Pueblo a instancias de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia, parte de varias premisas falsas que lo conducen inevitablemente a conclusiones erróneas.



Dice el informe, por ejemplo, que “La población civil fue atacada de forma generalizada y el Gobierno justificó su accionar a través de un discurso que pretendió instalar en el imaginario social a posibles enemigos…”.



Dice el documento que el gobierno “desarrolló la idea de que la democracia estaba bajo ataque, con posible intervención de actores de otros países y, bajo esas premisas, justificó la represión para mantener la estabilidad política del régimen y de la democracia…”; y, dice también, haber encontrado indicios de delitos de lesa humanidad cometidos por parte de agentes estatales.



Además de la proverbial ignorancia de los autores del informe sobre lo que se define como delitos de lesa humanidad, que son aquellos que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, como los del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial o los Gulags soviéticos en la era de Stalin, llama la atención en este informe la negativa (esa sí sistemática y ciega) del intento de golpe de Estado que se produjo aquellos días aprovechando la movilización de los indígenas.



Obviamente, lo que no dice el referido informe o en algún caso solo menciona de pasada, sin conclusiones, es que aquellos días de octubre se produjeron varios hechos salvajes, de violencia inusitada por parte de infiltrados y también de líderes indígenas, políticos de oposición y varios funcionarios públicos en contra de la población en distintas ciudades del país, la interrupción del servicio de agua potable en Ambato, el intento de sabotaje del oleoducto, el secuestro de policías y periodistas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el incendio y destrucción del edificio de la Contraloría y de varios archivos de investigación y juzgamiento de funcionarios del régimen anterior, el abuso sexual de mujeres policías, el ataque y agresión con piedras y bombas caseras a miembros del orden que cumplían con su deber de proteger a la población de aquellos desmanes, agresiones y de la destrucción de bienes públicos y privados, entre muchas otras fechorías que el nulo ahora pretende ignorar, pues ha entrado de lleno en campaña.