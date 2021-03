IR, ese mundo ‘otro’

‘Cárcel; presidio, preso, presa’, dorados ahora con lo de ‘privado de libertad’, como si fuera menos, no, mucho más terrible. Así nos consolamos en la impotencia de exorcizar lo vivido, y seguimos como si no pasara nada, pero pasa, dentro y fuera. Hace pocos días murieron salvajemente asesinados en cuatro cárceles, setenta y nueve muchachos privados del ápice de dignidad necesario para seguir vivos.

Hay palabras que ignoramos: aprendí ‘reinserción’, de la chiquita de entre nuestros hijos, cuando empezó a imponernos su visión de la vida, aunque aún viviéramos con equívoca alegría la convicción de que no necesitábamos dar mucha importancia a sus opiniones y sus sueños. Viene de reinsertar, ‘integrar en la sociedad a alguien que estaba condenado penalmente o marginado’; no se hallaba todavía en nuestro diccionario de 1970: carecíamos de ella, llave de un nuevo humanismo.



Es difícil imaginar que alguien se ocupe de preparar a presos y presas, para, una vez cumplida su condena, reinsertarlos en la sociedad que abandonaron o mejor, que los abandonó.



Pero desde el horror vivido en las prisiones, tenemos dos noticias: por iniciativa de IR, ‘Fundación Iniciativas para la Reinserción’ dirigida por la exadolescente rebelde que visitaba a las presas y a los niños con cáncer -cada uno en su prisión-, llegó a Quito el director de «Yeses» (España, 2019), filme nominado en siete categorías para los Premios Goya 2020. “Resume la capacidad liberadora del teatro, a través del recorrido del grupo «Teatro Yeses», compuesto por internas del penal español de Yeserías, creado por la funcionaria de prisiones-licenciada en arte dramático, Elena Cánovas”.



Se proyecta en la Muestra #8M del Festival de Cine Feminista de Ecuador, que conmemora el Día Internacional de la Mujer. En el foro que siguió a la película el jueves 18, participaron doña Elena Madrazo, Embajadora de España en Ecuador, Ramiro Ávila, Juez Constitucional y experto en derechos humanos, y Miguel Forneiro, director del citado documental. Moderó el foro la Directora de IR, ONG que busca la reinserción de los reos en la sociedad, pues sabe que las personas merecen «otra oportunidad». M. Forneiro resaltó la «experiencia liberadora» del teatro, en medio de la condena. La Fundación IR anhela fortalecer la voz del colectivo penitenciario y concienciar a la sociedad y el empresariado, para brindar a esa población oportunidades de acceso al mercado laboral, mediante programas de formación y ocupación.



Pero no todo va ni viene de tan lejos: en ese camino, como ejemplo de reinserción, el viernes 19 se proyectó «Yeses» en la cárcel de Ibarra. M. Forneiro realiza un micro corto sobre el proyecto «Radio-Imaginería: historias para ojos cerrados», serie de radioteatro que dirige en la prisión de Ibarra el actor Alfredo Espinosa, a través del concurso público promovido por el Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación. Porque la palabra libera, dice Forneiro. Trabajo e ilusión; sueños que nos vuelven mejores.