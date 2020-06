Hace unos años, en esta misma columna, escribí que la descomposición moral del país había llegado a tal extremo, que habíamos adquirido la costumbre de vivir de escándalo en escándalo, mientras veíamos que la crónica roja ganaba cada día más espacio, confundiéndose con la información política, hasta llegar a cubrir todo el tiempo de los noticieros de la televisión y la mayor parte de las páginas que editaban los periódicos: política y corrupción habían llegado a ser casi, casi la misma cosa.

Pero eso era, lo repito, hace unos años, cuando la palabra “vergüenza” todavía tenía algún sentido.



Ahora hemos llegado a perder la capacidad de escandalizarnos y las noticias que antes nos parecían indignantes, ya nos parecen aburridas. Han perdido el efecto sorpresa. Ya no son novedad porque los hechos se repiten: solo cambian las circunstancias de tiempo y de lugar, pero todos sus protagonistas se parecen y repiten las mismas frasecitas de defensa.



Conozco una familia muy numerosa y muy unida, que ha inventado un pasatiempo para el aislamiento anti-pantemia: apuestan quién será el próximo funcionario o proveedor descubierto, o cuál será la próxima institución perjudicada. Así han reavivado su interés y han encontrado cada semana nuevos temas. Hacia el cuarto día se dan cuenta de haber dicho todo lo que podían decir, y el interés empieza a decaer. Es entonces cuando comienzan las apuestas. Renace la expectativa, se barajan las posibilidades, y ¡zas!, el séptimo día ya se ha descubierto a un nuevo funcionario y a sus socios, es decir, un nuevo tema. Y como se acercan las elecciones, esta simpática familia ha encontrado también otra modalidad: ¿cuál será el candidato que, al ganar en los “conteos” lo que no ganó en las urnas, lleve consigo la próxima red de businessmen, de esos que “se sacrifican por servir a los pobres” y se llenan la boca con la palabra “patria” y otras hipérboles del envejecido vocabulario político?



Así estamos. O sea, varios grados bajo cero en el termómetro moral. Hay jóvenes que desde ya han decidido anular su voto en las próximas elecciones. Los hay que han decidido no volver a oír un noticiero. Creo entenderles. Creo entender también a los que prefieren seleccionar en las redes las noticias curiosas sobre animales o sobre niños de increíble talento musical. Pero admiro a ciertos funcionarios excepcionales, que lo son porque trabajan con responsabilidad y son valientes, como la señora Fiscal, por ejemplo, cuyo denuedo es digno del mayor aplauso de este siglo. Y cuando veo jóvenes (de alma, no solo de años) que se proponen seriamente recuperar y levantar el país que ya fue feriado por los businessmen, me sorprendo y entusiasmo como si viera el nacimiento de una flor en el pantano.



Entonces me digo que mientras haya jóvenes como esos, todavía es posible sacar del estercolero la palabra patria, y todavía se puede pensar en el futuro.