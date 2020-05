Milagro alemán

Efrén Cocíos G.

Columnista invitado

Miramos con atención y miedo las cifras de contagiados y muertos por el virus (covid-19) en Europa, Estados Unidos, América Latina y Asia.

Nos sobrecogemos al ver en ciudades como Nueva York, Barcelona y Madrid con cuerpos de las víctimas en contenedores refrigerados en las calles por no dar abasto los cementerios y los tiempos estimados para realizar procedimientos de cremación con un retraso de hasta dos años.



Sin embargo en la altamente desarrollada Alemania los números de contagiados y muertos son dramáticamente menores en comparación con sus países vecinos como Holanda, Bélgica y Reino Unido. ¿Cuál es el procedimiento que los germanos han utilizado con tanto éxito?



Parecería que su receta es simple y de fácil aplicación, romper la cadena de contagio en el período más temprano de la enfermedad. Lo logran realizando lo que en inglés denominan el “tracking and testing” es decir, el seguimiento y las pruebas rápidas a toda la población.



A la fecha de hoy se realizan aproximadamente 700.000 test rápidos en un universo de sesenta millones de habitantes, según el Ministro de Salud. Este país lo ha logrado sin limitar las libertades básicas, las cuarentenas estrictas obligatorias y toques de queda forzosos, como en otros países vecinos. Por esta razón saldrán de la crisis más rápido.



Un caso similar, es Corea del Sur, país que mantiene un ejército activo, por su constante tensión con el vecino del Norte, ellos han practicado este tipo de metodologías por el temor a una conflagración a gran escala con el uso de armas químicas y biológicas.



Por el contrario, miramos con mucha preocupación el otro lado de la moneda, países que niegan la existencia de la pandemia como son Brasil, México y Nicaragua, todos con un denominador común, líderes caducos, obstinados y retrógrados, aunque de ideologías distintas, no tomaron la enfermedad con la suficiente seriedad para salvaguardar la salud de la población de sus respectivos países.



Sus consecuencias a la fecha son impredecibles, puesto que la cúspide de la ola de infección no llega a su límite, los sistemas de salud ya se encuentran desbordados.



Mientras en países desarrollados como Alemania las ayudas económicas a las empresas y personas están siendo encauzadas por el país más fuerte de la Unión, las personas están volviendo a la normalidad de forma prudente y ordenada, atendiendo a un posible rebrote de pandemia. Por esta razón, este país sigue haciendo milagros.



Visto de esta manera, lejos estamos los países latinoamericanos de romper la cadena de contagio como lo ha hecho Alemania.



Mientras su población y el gobierno observan una estricta disciplina, en nuestras latitudes prevalece la corrupción y el oportunismo en los ámbitos estatales y el desorden e indisciplina en la población.