¿La mesa servida?

Ha sido un annus horribilis para América Latina. La región ha tenido los peores resultados económicos, sociales, de salud pública y corrupción. Sin embargo, parecería que se vienen mejores días. Aunque la administración de vacunas está retrasada, especialmente en el Ecuador, se espera que para el segundo semestre la mayoría de latinoamericanos esté inmunizada. Este logro permitiría proteger la vida y reactivar el crecimiento.

La recuperación de la economía global pospandemia representa una oportunidad para la región. Los precios de los principales productos de exportación, que habían colapsado a inicios de 2020, se han recuperado significativamente. El petróleo ha superado los USD 60 por barril, el nivel más alto en los últimos 3 años. El precio del oro rozó los USD 2 mil por onza, un récord histórico. Una tendencia similar se ha registrado en otros minerales y productos agrícolas. JP Morgan sostiene que hemos iniciado un nuevo súper ciclo de precios de los productos básicos.



Las tasas de interés internacionales están en niveles históricamente bajos y permanecerán así mientras los bancos centrales de los países más grandes continúen con sus políticas de expansión monetaria. El financiamiento de entidades multilaterales y los flujos de capital hacia los países emergentes se han mantenido sólidos. Los sistemas financieros están líquidos y solventes.



En el caso particular del Ecuador, no hay mayores presiones de pago de la deuda externa privada, dado que la renegociación dejó un alivio para los próximos 4 años. El dólar se ha depreciado en el mercado internacional y eso ayudará a exportar a Europa y Asia. Desde el punto de vista externo, la mesa está mejor servida para el próximo gobierno.



Obviamente, el escenario no está libre de desafíos. El desequilibrio fiscal y el aumento del endeudamiento público y privado hacen imprescindible retornar a la senda de la sostenibilidad. Además, aún no se sabe cuál es el verdadero daño que esta crisis ha tenido sobre las empresas y su impacto sobre la solvencia de los sistemas financieros. Más allá de la macroeconomía, tal vez el desafío más importante es el social. Puesto que la crisis golpeó con mayor dureza a los más pobre, los países deberán asegurar que la recuperación sea más equitativa y que favorezca especialmente a la población más vulnerable.



El gran riesgo es echar a perder nuevamente este nuevo súper ciclo de precios. La tentación de hacer políticas demagógicas, seguir gastando y endeudarse aún más, dejaría a América Latina en una situación insostenible y a puertas de otra crisis cuando las condiciones externas cambien. La región tiene una ventana de oportunidades que deberá aprovechar de manera responsable para devolver la sostenibilidad de las finanzas públicas, incentivar la inversión, la equidad y el empleo.