En el límite, o un paso más allá

La asfixia que vivimos en el país por el coronavirus, ataca al sistema respiratorio, nos arranca vida y destruye el tejido social y productivo.

Signada como una de las peores crisis de la historia nacional, la pandemia, su estela de muerte, los contagiados y el país productivo, paralizado. No llega una salida.



Los datos de contagios siguen su marcha y la expectativa de las autoridades y, sobre todo de la gente, es que la curva se empiece a aplanar, es decir a atenuar contagios.



Mientras, el horror de los cementerios saturados, de la imagen imborrable de hace un par de semanas y los cuerpos tirados en las calles machacará nuestro espíritu.



La estrepitosa cifra de fallecimientos en Guayaquil, que triplica las estadísticas habituales, pinta el siniestro panorama.



Es cierto que no todos los decesos son por covid- 19, pero las sospechas de los sub registros o la impotencia de diagnósticos certeros nos nubla, nos seguirá turbando.



La falta de oportuna reacción del aparato oficial tanto para recoger los cuerpos y dar suficiente información a los deudos desesperados pintó un cuadro dantesco.



Las colas en el Registro Civil eran largas. Tras el dolor y el calor, la incertidumbre.



Los horarios se extendieron con buen criterio y la entrega de certificados de defunción de manera electrónica alivió algo.



Cuando la pandemia empezaba a ser tal, a expandirse, se atisbaba otra pandemia que puede ser letal y profunda: la economía.



Con el mundo declarado en recesión, las industrias paradas y los comercios cerrados en muchos países el mapa de la economía ya cambió y quizá por largo tiempo.



En el Ecuador el ministro Iván Ontaneda, quien está al frente de la cartera de Producción dijo el 70 %del aparato productivo está parado, el 30%, a medio gas.



Solamente el agro y su sacrificio diario, las fábricas alimenticias, de bebidas y las farmacias siguen operando.



El escenario del comercio exterior, tan indispensable en la generación y flujo de divisas está desolado.



Los ingresos petroleros cayeron drásticamente porque China, gran demandante mundial, se paralizó por un tiempo. Rusia y Arabia Saudita afectaron los precios.



Para colmo los dos oleoductos ecuatorianos ( SOTE Y OCP) se averiaron por un derrumbe en la zona oriental.



Ecuador exporta flores, camarón, atún, y varias frutas. Las flores no viajaron, el camarón que va en un 60% a China se afectó, apenas enviamos algo de banano y cacao.



Los principales mercados para estos productos son Estados Unidos -nuestro principal socio comercial - ; China, primer epicentro del covid- 19, y Europa.



Las remesas de nuestros con nacionales vienen principalmente de EE.UU., España e Italia, con sus economías en para.



El régimen propuso más contribuciones para empleados y grandes empresas. Sindicatos y gremios empresariales no aceptan. Están en soletas. La clase política bloqueará en la Asamblea la iniciativa. Estamos en el filo del abismo, acaso, un paso más allá.