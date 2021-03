“Situación de superioridad en que se halla una empresa, un producto o un sector económico dentro de su ámbito”.

A este fascinante tema se refiere el libro “Liderazgo” de reciente circulación, escrito y publicado por dos autores ecuatorianos: Francisco Montesdeoca (43 años) y Diego Avilés (41 años), cada uno con títulos de varias instituciones nacionales y extranjeras y su propia experiencia como líderes de empresas bajo su conducción.



Contiene la semblanza y obra de personajes del mundo empresarial con mayor éxito mundial en esta era. Por ejemplo: menciona a Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de, Amazon, el más grande imperio comercial de Occidente. Es el primero en haber superado la cifra de los cien mil millones de dólares en el patrimonio personal y empresarial.



En el otro lado, Jack Ma, conductor y ejecutivo del portal de ventas para el mercado chino Alibaba, con una cuenta bancaria de 40 mil millones de dólares.



Continuando en las menciones sobre liderazgo, consta la ejecutiva Sheryl Sandberg, directora de operaciones de Facebook. Afirma: “Facebook es lo que es gracias a ella”.



Otros grandes líderes que han obtenido éxitos verdaderamente destacados y que mencionan los autores son: Richard Branson, Elon Musk, Steve Jobs.



Fuera de lo material, en el mundo espiritual mencionan al Papa Francisco, Mario Bergoglio, quien no tiene millones de dólares, pero sí millones de seres humanos que siguen su vida y sus enseñanzas. Su trayectoria, su sola presencia es acogida con respeto, veneración y afecto, inclusive por porcentajes de fieles de otras religiones. Con mayor razón, en las naciones en las que sus habitantes profesan la religión católica.



Otra, la ganadora más joven del Premio Nobel de la paz, Malala Yousazal, a quien se identifica como: “Un símbolo actual de la lucha por la igualdad de oportunidades educativas para las niñas en el mundo”.



Ante la idea de tantos millones y riquezas materiales de algunos de los más grandes triunfadores del campo económico, viene a la mente esta preocupación: ¿La riqueza es o constituye la felicidad para los seres humanos? Al respecto, escuchemos al triunfador Jack Ma (el de los 40 mil millones de dólares) “…algo de lo que más me arrepiento es el no haber estado tanto tiempo con mi familia, inclusive mi esposa me ha dicho: ya no me perteneces a mí, le perteneces a Alibaba”.



¿La felicidad está en ser pobre económicamente? Tampoco. Los humanos con ubicación en la clase media, quizá son más afortunados, en lo personal y familiar.



Por suerte para el Ecuador, están llegando y triunfando líderes propios en el campo económico, industrial y creativo. Constituyen ya una ola bienhechora y se los puede conocer por su obra y sus personas, cada día lunes, en la revista Líderes, adjunta a Diario EL COMERCIO.