Leyes y cárceles

El 17 de febrero se publicó en el Registro Oficial la última ley reformatoria del Código Orgánico Integral Penal. Seis días después, se produjeron motines simultáneos en cuatro cárceles del país, que se saldaron con decenas de brutales asesinatos.

Estos dos hechos no están vinculados. La proximidad de las fechas es una pura coincidencia; pero vale la pena reunirlos, para compartir una reflexión sobre la realidad penal del país.



La ley del 17 de febrero fue bautizada como la ley destinada a combatir la corrupción. Y nadie puede desconocer la importancia que tiene en estos momentos esa tarea, frente a un mal que corroe los cimientos de la sociedad. Pero ¿son adecuadas las reformas?, ¿conseguirán su propósito? ¿y, en general, se legisla bien en materia penal?



Lamentablemente la respuesta a todas las preguntas es negativa. Al expedirse una ley, no bastan las buenas intenciones; y, menos todavía, en una materia tan delicada como esta. En las leyes penales, las palabras deben ser empleadas con una precisión, si se quiere matemática, para que los jueces no las apliquen discrecionalmente y atenten contra los derechos de las personas a quienes deben juzgar. Pues no todas las personas que comparecen en un juicio son peligrosos criminales.



Si al entusiasmo punitivo que se percibe desde hace varios años, y que se ha calificado como populismo penal, se une la ineptitud en la redacción de la ley, el resultado es lamentable. Y peligroso. Parece muy duro hablar de ineptitud, cuando nos referimos a los poderes del Estado, Asamblea y Presidencia; pero no hay más remedio. En esta ley reciente encontramos varias perlas.



Baste, por ejemplo, referirnos al nuevo artículo 320.1, que sanciona los actos de corrupción en el sector privado. Se trata de una norma ya de por sí polémica; pero, aceptando el concepto, nos encontramos con un texto que podríamos describir como una larga lista de palabras, he contado noventa y seis alineadas en un solo párrafo, con desconocimiento de las más elementales normas que rigen el uso de los signos de puntuación. Vaya a saber cómo se interpretará y aplicará cuando entre en vigencia.



Alguien podría preguntar con cierta ingenuidad: pero ¿qué tienen que ver las leyes con los motines? ¿no se trata de un problema de organización, de control de las mafias, de medidas de seguridad, de falta de personal, en último término, de dinero?



No nos engañemos: la sobrepoblación carcelaria y sus efectos son, en un porcentaje significativo, una consecuencia de las leyes que se han dictado en los últimos años. La creencia extendida, pero falsa, de que la cárcel es la solución definitiva en el combate contra la criminalidad; y esa suerte de malévola y morbosa satisfacción que parecen sentir muchas personas cuando alguien es apresado, han contribuido a la expedición de leyes cada vez más punitivas. Y el populismo penal de la clase política ha hecho el resto.