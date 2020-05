Diego Almeida Guzmán

Columnista invitado

El Código Civil ecuatoriano define a la ley como una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. En tal vez la mejor conceptuación humanista de “ley”, santo Tomas de Aquino la concibe como una prescripción de la razón, en orden al bien común, promulgada por aquel que tiene el cuidado de la comunidad.



De los textos transcritos podemos desprender al menos dos conclusiones que frecuentemente en el Ecuador no las tenemos suficientemente claras. Así, en primer lugar, la ley manda, prohíbe o permite, implicando ello que la regla en su proyección sustantiva es imperativa, y por ende no sujeta al arbitrio de la sociedad en cuanto a su cumplimiento. La segunda es más bien de orden filosófico, en tanto en la promulgación de la norma debe primar la razón. Al respecto Immanuel Kant distingue dos “razones”: la teórica que enuncia juicios, y la práctica que es la proclamación de los primeros. En uno y otro caso, tal “razón” indefectiblemente debe tener al bien común como juicio de valor.



Al desarrollar su Teoría Pura del Derecho, Hans Kelsen sostiene que “normar y obligar son una y la misma cosa”. Concatenando esto a lo expuesto en el párrafo anterior se llega la consumación de un enunciado imperativo, y es que expedida una norma no cabe otra opción que su plena obediencia. Este principio es el cimiente básico de todo y cualquier estado moderno: irrestricto cumplimiento de su régimen normativo. Jamás el acatamiento de una regla legal puede quedar sujeta al criterio discrecional de alguien, y por cierto menos a la conveniencia de uno, alguno o todos de aquellos a quienes está destinada.



Lo anterior viene a cotejo ante las voces que se han escuchado durante las últimas semanas, que propugnan (justificadamente) la necesidad de emprender en una reforma integral del régimen normativo ecuatoriano para adecuarlo a la nueva realidad nacional.



En una aberrante posición que hiere al sano juicio, sin embargo, algunas de tales voces sostienen que la ruta hacia ello debería partir de dejar de aplicar aquellas normas vigentes que no se compadezcan con los efectos generados por el estado de emergencia que rige en el país.



Lo más insólito radica en que el patrocinio de tan sui-géneris perspectiva nace precisamente de quienes abogan por la necesidad de que el Ecuador se convierta en un país en que prime la seguridad jurídica. Nos preguntamos entonces ¿de qué seguridad jurídica hablamos si llamamos a incumplir la preceptiva vigente? Esto al margen de cualquier argumento que crean tener para ello.



La crisis por la cual atraviesa el país reclama sensatez, ponderación y madurez en los planteamientos. No podemos entrar en un laberinto en que perdamos la necesaria cordura, pues ello nos llevará a enrumbarnos en un camino que lejos de brindar soluciones termine por acarrearnos hacia un caos de impredecibles consecuencias.