Expresión de lucha social que no hay que olvidar: “Ahí están, esos son, los que ….. a la Nación”. Ecuador, país en que se abusa de la media verdad y el derroche de publicidad. Vean cuadro publicado en el Expreso, https://www.expreso.ec/actualidad/ecuador-vacuna-nivel-gaza-monaco-99183.html sobre la distribución en el mundo de las vacunas contra el covid 19 y el Ecuador está entre los de menos vacunas recibidas.

¿Recuerda el lector lo que fue “la quinta columna” en la guerra civil española de la República agredida por el falangismo –que integró la trilogía criminal de Europa de la pre guerra de fines de los años 30s del siglo XX, con el nacismo alemán y el fascismo italiano-?



Eran los que dentro de las filas de la República, no estaban con ésta, sino con la falange de Franco para destruir a la República. Cuatro columnas armadas se dirigían a Madrid y entonces se evidenció “la quinta columna” que estaba dentro de la defensa de Madrid, con acciones de boicot, para que fracase. Por eso, la denominación de “quinta columna”.



En sondeos de ¿por qué el voto por Arauz?, el mayor porcentaje ha sido “porque Correa –su promotor- es el principal opositor al gobierno de Moreno”. Lo que muchos en el Ecuador no reflexionan es que la mayor parte de los del entorno de Moreno son los que en la década de Correa se prestaron a todo y ya tienen tiempo actuando como “quinta columna” a su favor –aun en el propio despacho presidencial, a metros de Moreno- aun cuando no sea con pacto explícito con Correa, ni con Arauz, sino haciendo todo lo que desacredita al gobierno de Moreno.



El desastre –corrupción y otras prácticas- en un volumen importante de la contratación pública, direccionándola, o interrumpiendo procesos, o anulándolos, violando groseramente la ley –por ejemplo, no notificando actuaciones que sólo podrían tener vigencia con la notificación- evidencia que en esos casos a la ley la han tratado como a toalla de papel que se desecha.



Después del reparto de contratos con brutales sobreprecios y otras prácticas en las áreas de salud, se ha dictado una reciente normativa con exigencias burocráticas –que un director de hospital las calificó de “estúpidas”- que traba la provisión de medicamentos e insumos, en pleno incremento de la pandemia. En un hospital de capital de provincia, el lunes 22, lo único que había era paracetamol, por ejemplo. Accedan al noticiero de Ecuavisa de la noche del lunes 22 de febrero, con los casos de Manabí.



La “supuesta” lógica es que se la dicta “para que no sigan robando”. O roban unos, u otros deben morirse, de no tener recursos para las medicinas, sería la conclusión.



En la misma línea de la “quinta columna” están las agresiones al Contralor Celi y a la fiscal Diana Salazar.